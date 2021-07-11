Попри те, що на Вімблдонському турнірі з тенісу Кейт Міддлтон ледь не підхопила коронавірус, вона повернулась у королівську ложу на заключний матч. Все тому, що з 2016 року вона є покровителькою Всеанглійського клубу тенісу і крокету.

Варто знати Кейт Міддлтон опинилась на самоізоляції після контакту з хворим на COVID-19

Так, герцогиня Кембриджська спостерігала за грою з чоловіком принцом Вільямом та особисто вручила нагороду першій ракетці світу Ешлі Барті.

"Який неймовірний матч та виступ обох спортсменів! Приємно було знову бачити атмосферу та підтримку вболівальників, що знову лунала центральним кортом", – йдеться в дописі.

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Елегантний образ Кейт Міддлтон

На фіналі Вімблдонського турніру герцогиня Кембриджська з'явилась у розкішному аутфіті. Вона підібрала сукню від улюбленої модельєрки Емілії Вікстед. Це вбрання насиченого зеленого кольору з пишним плісированим низом.

Елегантну сукню Кейт Міддлтон скомбінувала з білими туфлями-човниками на невисоких підборах. З аксесуарів вона підібрала золотий браслет, сережки з коштовним камінням і сонцезахисні окуляри.

До слова, герцогиня Кембриджська не знехтувала карантином повністю й до королівської ложі прямувала в захисній масці.

Кейт Міддлтон в елегантній сукні / Фото Getty Images