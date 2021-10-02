Знаменита британська дизайнерка Jenny Packham випустила ексклюзивну капсульну колекцію до 60-річчя Джеймса Бонда. Колекція 007 вийшла у співпраці з EON Productions.

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До колекції увійшло 8 вечірніх суконь, серед яких і блискуча золотиста сукня, яку Кейт Міддлтон одягнула на прем'єру стрічки. Ці вбрання відображають образи жіночих персонажів у фільмах про агента 007 – "Помри, але не зараз" і "Казино Рояль".

Фільми про Бонда були кінематографічною константою мого життя, і їхній гламур завжди надихав мене. Тож коли мене просять описати найважливіший момент у моїй кар'єрі — побачити один із моїх дизайнів у фільмі про Бонда – це точно один з них,

– висловилась Jenny Packham.

"Від Урсули Андресс, яка виходить з океану в білому бікіні з пристебнутим до стегна ножем, до Катерини Муріно в "Казино Рояль", драпірованої спекотним гранатовим атласом, мода жінок Бонда унікальна та непідвладна часу. Створення колекції суконь у стилі Бонда у співпраці з EON Productions було неймовірним досвідом", – додала дизайнерка.

Моделі у розкішних сукнях позували в об'єктиві фотографа Грега Вільямса. Локацією став ресторан Isabels, що у Лондоні. Він нібито відображає весь гламур фільмів про Джеймса Бонда.



Золотиста сукня, яку одягнула Кейт Міддлтон / Фото з сайту 007

Історії суконь

В інстаграмі дизайнерка поділилась, що надихнуло її на створення такого одягу. Темно-синя сукня з блискітками, накидкою та вирізами була створена завдяки Ані Амасовій, героїні фільму "Шпигун, який мене кохав".



Колекція суконь від Jenny Packham / Фото з сайту 007

Сильвія Тренч, героїня першого фільму про Бонда "Доктор Ноу" (1962), стала натхненням для червоної сукні з тонким поясом та широкою спідницею.



Колекція суконь від Jenny Packham / Фото з сайту 007

На сріблясту сукню з відвертими вирізами та з запахом модельєрку надихнула Мод Адамс, яка зіграла дівчину Бонда у стрічках "Людина з золотим пістолетом" і "Восьминіжка".



Колекція суконь від Jenny Packham / Фото з сайту 007