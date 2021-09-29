Ввечері 28 вересня герцоги відвідали прем'єру довгоочікуваного фільму "007: Не час помирати" про агента Джеймса Бонда. А вже наступного дня з робочою поїздкою відправилися в Північну Ірландію.

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Образ Кейт Міддлтон

Дружина принца Вільяма для робочого дня обрала яскраве вбрання. Вона з'явилася на публіці в елегантному стильному костюмі фіолетового кольору, що складався зі штанів і піджака. Під піджак одягнула чорний гольф.

Такий look герцогиня Кембриджська поєднала з чорними туфлями-човниками на підборах. Волосся вона зібрала у хвіст, а на обличчі зробила повсякденний макіяж у натуральних коричневих відтінках.

Дуже приємно повернутися в Північну Ірландію на один день. Вислухати молодих людей про те, як пройшло життя під час пандемії, та зустрітися з організаціями, які працюють у різних громадах,

– написали Кейт і Вільям на фото.



Новий вихід Кейт Міддлтон і принца Вільяма / Скриншот інстаграм-сторіз герцогів



Новий вихід Кейт Міддлтон і принца Вільяма / Скриншот інстаграм-сторіз герцогів

Нагадаємо, нещодавно Кейт Міддлтон і принц Вільям разом із дітьми побували в пабі. Вони вирішили вийти за межі свого маєтку, посмакувати бургери та картоплю фрі. Тоді герцогиня була одягнена у комфортне повсякденне вбрання.