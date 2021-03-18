Королева і батько принца Вільяма підтримали його заяву щодо відсутності расизму в Букінгемі

Після скандалу з інтерв'ю принца Гаррі та Меган, де вони зазначили, що деякі члени королівської родини є расистами, принц Вільям не стримався і публічно заявив, що вони – зовсім не расисти. Як зазначають інсайдери, його бабуся Єлизавета II і батько принц Чарльз підтримали Вільяма, що той так висловився.

Інформація про те, що королева і принц Чарльз підтримали принца Вільяма у його висловлюванні про "нерасистську сім'ю" стало відомо тиждень тому. Саме тоді Кейт Міддлтон та її чоловік принц Вільям відвідали одну зі шкіл Лондона, де один з журналістів не стримався і попросив прокоментувати слова Меган Маркл про расизм в Букінгемі.

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Вільям, довго не думаючи, заявив: "Ми взагалі не расистська сім'я".

Реакція Єлизавети II і принца Чарльза

Інсайдери британського видання розповіли, що спочатку помічники і секретарі принца Вільяма наполягали, щоб він і Кейт ігнорували будь-які питання про інтерв'ю Опри Вінфрі під час публічного виходу, оскільки це нібито "недоречно" робити під час поїздки в школу. Але в Букінгемському палаці і Кларенс-Гаусі (резиденції королеви Єлизавети II і принца Чарльза) цю ідею нібито, навпаки, підтримали. Інсайдери в той же час переконані, що питання журналіста не було наперед підготовленим, що не скажеш про принца Вільяма – він наче готувався до цього і без жодної паузи спонтанно відповів: "Ми взагалі не расистська сім'я".

Відео виходу принца Вільяма та Кейт Міддлтон у Лондоні:

Також інсайдери повідомили, що королева нібито хоче запропонувати принцу Гаррі і Меган Маркл перемир'я, тим самим "вона має намір спробувати стримати пристрасті", що розгорілися між ними. Найближчим часом вона нібито хоче зателефонувати Меган і Гаррі і "протягнути оливкову гілку і взяти відповідальність за наслідки цього інтерв'ю". Проте цю інформацію в палаці не підтвердили і не спростували.

Що відомо про реакцію Букінгему на інтерв'ю з Опрою Вінфрі?