Королівський персонал звинуватив Меган Маркл у знущанні. Букінгемський палац вирішив найняти незалежних зовнішніх слідчих для того, щоб з'ясувати, чи це правда.

Скандальне інтерв'ю Меган Маркл та принца Гаррі досі обговорюють у всьому світі. Резонансні зізнання, які розповіло подружжя, викликало різні реакції. Зокрема, працівники палацу звинуватили Меган у цькуванні, коли вона була членом королівської родини.

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Цькування з боку Меган Маркл щодо королівського персоналу

За інформацією видання The Sunday Times, палац вирішив, що внутрішнє розслідування звинувачень на адресу Меган Маркл буде недоцільним. Тому його доручили провести незалежній юридичній фірмі.

Королівська сім'я вважає потенційні наслідки занадто чутливими, щоб вирішувати їх всередині,

– наголошує видання.

Слідчі поспілкуються з колишніми та нинішніми працівниками, які допомагають у палаці. Проте Меган Маркл та принца Гаррі не запрошуватимуть для розмови.

Нагадаємо, що минулого місяця двоє високопоставлених співробітників палацу заявили, що Меган знущалася з них. Сама ж Маркл такі звинувачення заперечує.

А в 2018 році тогочасний секретар зі зв'язків з громадськістю принца Гаррі та Меган Маркл – Джейсон Кнауф подав скаргу на знущання з боку дружини онука Єлизавети II.

Я дуже стурбований тим, що за останній рік герцогиня змогла зацькувати двох особистих помічників,

– написав Кнауф в електронному листі.

Тоді лист відправили у відділ кадрів, проте скаргу не розглядали до цього року. Новина набула розголосу після інтерв'ю Меган та Гаррі, у якому пара озвучила декілька резонансних звинувачень.

Скандальні зізнання Меган Маркл в інтерв'ю з Опрою Вінфрі: