Принцу Філіпу було б 100 років: святкування днів народжень та маловідомі факти з біографії

Чоловіку королеви Єлизавети ІІ принцу Філіпу 10 червня 2021 року виповнилося б 100 років. Герцог Единбурзький помер за 2 місяці до величного ювілею. Відомо, що 99 років принц відзначив з Її Величністю, а 100-річчя не хотів святкувати. Які традиції були на святах обранця королеви у попередні роки та цікаві факти з його біографії – дізнавайтеся на Showbiz 24.
Принц Філіп не любив зайвої уваги навколо себе. Через це він навіть не хотів їхати у лікарню, коли почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. Останні дні життя герцог провів у колі найрідніших людей і навідріз відмовлявся від сторонньої допомоги. 9 квітня 2021 року світ сколихнула новина про смерть чоловіка Єлизавети II. Він помер незадовго до свого ювілею.
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Принц Філіп відмовлявся святкувати 100-річчя
Королівська родина та працівники палацу готували для принца урочистий захід з нагоди ювілею. Однак в грудні 2020 року герцог Единбурзький заявив, що не може уявити нічого гіршого, ніж святкування його дня народження. Він також зізнавався, що не хотів би дожити до цього дня.
Принц Філіп у 2017 році відійшов від виконання королівських обов'язків і вже був на пенсії. Тому не дивно, що він виявляв бажання залишити день народження поза такою увагою.
Я не можу уявити нічого гіршого. Я і так вже почав розвалюватися,
– казав принц Філіп.
Оскільки пандемія коронавірусу нікуди не зникла, то в королівському палаці не планували масштабних святкувань. Однак деякі урочистості все-таки хотіли організувати. Зокрема у Букінгемі мала відбутися спеціальна фотовиставка, присвячена життю герцога Единбурзького.
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Як принц Філіп святкував день народження у минулі роки
99-річчя
99-ий день народження принц Філіп провів на самоізоляції. Разом із ним тоді була кохана Єлизавета II.Тоді у світі почалася пандемія коронавірусу і подружжя перебувало на карантині у Віндзорському палаці. Той період зблизив герцога та Її Величність, адже в буденному житті вони не мали стільки часу для розмов.
З нагоди особливого дня королівське подружжя зробило нове офіційне фото, яке оприлюднило в мережі.
98-річчя
З нагоди свята в королівській родині, у Лондоні ввечері того теплого літнього дня влаштували грандіозний салют. Сам герцог день народження відзначив у колі сім'ї вдома в Сандрингемському палаці в графстві Норфолк.
Додамо, святковий салют організовували й з нагоди 97-го та інших днів народжень принца Філіпа. Чоловік Єлизавети II не любив зайвої метушні, тому, зазвичай, проводив день народження в колі найрідніших людей.
Святковий салют з нагоди 97-річчя принца Філіпа / Фото Getty Images
Маловідомі факти з біографії
- Принц Філіп народився на острові Корфу у віллі Мон-Репо – літній резиденції грецького короля.
- Хоча Філіп народився в Греції, був онуком грецького короля і спадкоємцем престолу, він майже не знав грецької мови.
- Через півтора року після народження принца Філіпа його родина втікала з країни через переслідування. Герцог розповідав, що його перевозили в човні й в ящику з-під апельсинів.
- У 1943 році Філіп відсвяткував Різдво у Віндзорському замку в компанії королівської сім'ї та Єлизавети II.
- У 1945 році Філіп був оштрафований за те, що під час звільнення з корабля справляв природні потреби в недозволеному місці.
- Закінчення Другої світової війни принц святкував на кораблі HMS Whelp в Токіо. Він був свідком капітуляції Японії.
- Браслет, який Філіп подарував коханій до весілля, був виготовлений за його власним ескізом і з використанням каміння з тіари його матері.
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- Першим будинком принца Філіпа та Єлизавети II став Clarence House в Лондоні. Зараз там мешкає їхній син принц Чарльз з дружиною герцогинею Корнуольською.
- У 1948 році в королівського подружжя народився первісток – принц Чарльз. Новоспечений татусь, поглянувши на нащадка, сказав, що той схожий на сливовий пудинг. У ніч народження малюка Філіп грав з друзями в сквош.
- У парі був конфлікт, що стосувався прізвищ дітей. Філіп дуже розлютився, коли дізнався, що королева вирішила назвати спадкоємців Віндзорами. Тоді він казав: "Я – чортова амеба, єдиний чоловік в країні, який не може дати прізвище власним дітям".
- Подейкують, що саме принц Філіп наполягав на тому, щоб його син Чарльз освідчився принцесі Діані.
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- Саме принц Філіп повідомив Єлизаветі II про смерть її батька. Це було в 1952 році під час їхньою поїздки в Кенію.
- У сімейному колі принц мав прізвисько "гунн" (the Hun), яке дісталося йому від королеви-матері за німецьке коріння.
- Бувши членом королівської родини, герцог виступив з 5496 публічними промовами та став патроном понад 800 благодійних організацій.
- У 1961 році герцог Единбурзький став першим членом королівської сім'ї, який дав телевізійне інтерв'ю.
- Принц служив Великій Британії, британському народу та монаршій сім'ї 65 років. Офіційно він склав свої обов'язки у 2017 році.
- Будучи членом королівської родини, герцог відвідав 170 країн світу.
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- Принц Філіп став першим членом монаршої сім'ї Великої Британії, який побував за Південним полярним колом.
- Він любив керувати яхтами, автомобілями, кіньми, а також був вправним пілотом. Герцог Единбурзький загалом керував 59 різними літальними апаратами та налітав понад 5 тисяч годин.
- Принц полюбляв готувати. Пізно ввечері він міг сам собі посмажити рибу, гриби з беконом, омлет і тост з анчоусами.
- Серед напоїв герцог Единбурзький обожнював пиво.
- У 2008 році принц Філіп попросив свого кравця зашити штани, яким було 52 роки.