Покійний чоловік королеви Єлизавети ІІ принц Філіп відвідав Україну 1973 року. Він прилетів до Києва, щоб підтримати доньку Анну, яка брала участь у змаганнях з верхової їзди. У столиці вони гостювали п'ять днів.

Смерть 99-річного принца Філіпа 9 квітня сколихнула весь світ. Зірки та перші особи держав висловлюють співчуття королівській родині Великої Британії та діляться зворушливими спогадами про герцога Единбурзького. Є що згадати й українцям, адже майже пів століття тому покійний чоловік Її Величності відвідав Київ.

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Візит принца Філіпа в Україну

Принц Філіп і принцеса Анна прилетіли в "Бориспіль" 4 вересня 1973 року. Члени монаршої родини прибули особистим літаком, за штурвалом якого був герцог Единбурзький. СРСР вони відвідали неспроста. Тоді в Києві – на ВДНГ та Пирогові – відбувався чемпіонат Європи з кінного триборства, в якому брала участь сама донька Єлизавети ІІ.

Як йдеться в архівах СБУ, які оприлюднила "Історична правда", на початку вересня 1973 року в Києві перебували близько 46 людей з королівської свити та британського посольства, понад 70 закордонних репортерів і сотні туристів.

Де жив і що їв принц Філіп у Києві

Герцога Единбурзького поселили у старовинній резиденції в центрі, напроти готелю "Київ". Принцеса Анна жила в готелі "Москва" (тепер "Україна"), йдеться в сюжеті "ТСН". Упродовж кількох днів принц Чарльз виїжджав до аеропорту "Бориспіль" о 6 ранку та вивчав місто за штурвалом свого літака.

Він обідав у ресторані "Прага" на ВДНГ. Чи не найбільше відкриття, що чоловік Її Величності ласував українським борщем із пампушками, котлетами по-київськи та не відмовлявся від горілки з перцем! У закладі досі зберегли закусочну тарілку з чеської порцеляни, з якої він їв.

Принц Філіп (другий зліва) на ВДНГ / Фото "Вечірній Київ"

Якщо неофіційний візит принца Філіпа в Україну вдався, то з чемпіонатом Європи у принцеси Анни не склалося. Під час змагань вона впала з коня та отримала забій стегна. Спочатку батько спортсменки і бровою не повів, а згодом все ж підійшов до медиків і поцікавився станом доньки.

Так, через п'ять днів члени королівської родини "спеціальним англійським літаком вилетіли на батьківщину".

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