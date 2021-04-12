Принц Вільям відреагував на смерть дідуся принца Філіпа: зворушливе фото герцога з правнуком

Принц Філіп помер вранці 9 квітня. Його рідні досі публікують в мережі зворушливі дописи, у яких висловлюють сум. Смерть герцога Единбурзького є непоправною втратою для королівської родини Великої Британії. Зокрема, відреагував на смерть дідуся і принц Вільям, який додав до слів подяки йому атмосферне сімейне фото з маленьким принцом Джорджем.

Монарша родина готується до похорону чоловіка Єлизавети II, який відбудеться в суботу, 17 квітня. У Великій Британії оголосили загальнонаціональний траур. Уся країна сумує разом із королівською сім'єю. Допис про принца Філіпа, на який чекали мільйон, його онук принц Вільям оприлюднив 12 квітня.

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Реакція принца Вільяма на смерть дідуся

"Століття життя мого діда визначалося служінням – своїй країні та Співдружності, дружині та королеві, нашій родині", – написав в публікації герцог Кембриджський.

Вільям зазначив, що йому пощастило не просто мати приклад дідуся, який керував ним, але й стійку присутність Філіпа в дорослому житті – і в добрі часи, і в найважчі дні.

Я завжди буду вдячний, що моя дружина мала стільки років, щоб пізнати мого дідуся. І за доброту, яку він проявляв до неї,

– закцентував Вільям.

Принц додав, що його діти завжди будуть мати спогади про дідуся, який приїжджав, щоб забрати їх у свою карету. Вони всі побачили його неймовірну жагу до пригод, а також пустотливе почуття гумору.

Мій дід був надзвичайною людиною і частиною надзвичайного покоління. Ми з Кетрін продовжуватимемо робити те, що він хотів би, і підтримуватимемо Її Величність в наступні роки. Я буду сумувати за дідом, але знаю, що він хотів би, щоб ми продовжували роботу,

– завершив онук герцога Единбурзького.

До допису принц Вільям додав фото дідуся, який позує на кареті разом із маленьким принцом Джорджем.

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