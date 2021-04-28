Принц Вільям не може пробачити Меган Маркл за поведінку з Кейт Міддлтон, – ЗМІ

Здавалося, що стосунки між братами принцом Вільямом та Гаррі налагодилися. Однак джерела повідомили, що герцог Кембриджський досі не може змиритися з тим, як Меган Маркл висловлювалась про дружину.

Принц Гаррі та Меган Маркл у резонансному інтерв'ю Опрі Вінфрі не найкраще висловлювалися про королівську родину. Це спричинило до погіршення стосунків між парою та герцогами Кембриджськими. І якщо після смерті принца Філіпа брати почали спілкуватися, то з Меган Маркл налагодити відносини не вдалося.

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Принц Вільям не може пробачити Меган Маркл

В інтерв'ю Меган Маркл підняла тему сварки з Кейт Міддлтон. Вона заявила, що саме Кетрін образила та довела до сліз дівчину, а не навпаки. Принцові Вільяму це не сподобалося.

"Перш за все, Вільям не може змиритися з тим, як Меган поводилася з його дружиною. Кейт намагалася допомогти Меган розібратися в королівських обов'язках, але її зусилля постійно неправильно тлумачилися. Але звинуватити Кейт публічно в тому, що вона змусила її плакати, було "вище всяких похвал". Меган чудово розуміла, що Кейт не змогла б дати їй відсіч", – пише видання.

За словами інсайдерів, принц Вільям ще з початку стосунків брата з Меган Маркл сумнівався щодо акторки. Тому він просив Гаррі не квапити події й не приймати поспішних рішень. Вільяма також турбувало, що Меган більше турбується про особисте життя, аніж про інтереси монаршої сім'ї.

Зазначимо, що після похорону герцога Единбурзького, коли принц Гаррі ще перебував у Великій Британії, він зустрівся у Фрогмор-гаузі з батьком та братом. Кажуть, що їхня розмова тривала близько двох годин. Бесіда, швидше за все, не змогла виправити кризу, що настала в стосунках між принцами. Однак це був перший крок для їхнього налагодження.

Конфлікт Кейт Міддлтон та Меган Маркл