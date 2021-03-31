Про резонансне інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл досі говорять відомі особистості та члени сім'ї. Зокрема, про слова Меган про конфлікт з нею Кейт Міддлтон висловився дядько герцогині. Він заявив, що племінниця навряд чи довела б когось до сліз.

Скандальне інтерв'ю Меган Маркл та принца Гаррі досі викликає величезну кількість уваги. Про нього висловився близький родич герцогині Кембриджської – Гері Голдсміт.

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Дядько Кейт став на її бік

Чоловік наголосив, що знає Кейт Міддлтон з самого дитинства, й вона має чудовий характер. А тому не може довести когось до істерики або до сліз. На його думку, вина конфлікту лежить на Меган Маркл.

Я знаю Кейт з самого моменту її появи на світ. У ній немає ні краплі підлості. Це просто не в її характері. Усередині Кейт ще гарніша, ніж зовні. Якщо хтось в той день і висловлював невдоволення, так це скоріше була Меган. Кейт точно спробувала б прийти до примирення,

– розповів дядько герцогині.

Гері Голдсміт додав, що боротиметься за честь своєї племінниці до самої смерті. Він назвав герцогиню Кембриджську найкращою людиною, яку коли-небудь знав.

Що відомо про конфлікт Меган Маркл та Кейт Міддлтон