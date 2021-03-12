Палац відмовив Меган Маркл у проханні втрутитися в конфлікт з Кейт Міддлтон
В інтерв'ю Меган і Гаррі Опрі Вінфрі Маркл розповіла про те, що не вона змушувала плакати Кейт Міддлтон, а навпаки. Виявилось, що дружина принца Гаррі зверталась до Кенсінгтонського палацу, щоб втрутитися в конфлікт, але їй відмовили.
Джерело:Mirror
Королівський біограф Омід Скобі, автор книги "Гаррі і Меган та їхня сучасна королівська сім'я", розповів нові деталі історії конфлікту між Меган Маркл та Кейт Міддлтон. Він поділився скандальними подробицями про монаршу родину.
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Деталі сварки Кейт і Меган
Під час підготовки до весілля Меган та Гаррі Кейт Міддлтон довела дівчину до сліз, – таку версію подій розповіла Маркл Опрі Вінфрі. Натомість у пресі писали, що все відбувалось навпаки.
Омід Скобі стверджує, що після того, як у ЗМІ почали поширювати неправдиві заголовки, Меган надіслала електронного листа, де попросила Кенсінгтонський палац втрутитися у ситуацію і розповісти, що сталось насправді.
На лист Меган Маркл не відреагували. У королівському палаці заявили, що не будуть поширювати про Міддлтон "порожніх чуток", тому дезінформація надалі з'являлась у мережі та пресі.
Натомість, коли Кенсінгтонський палац попросив Меган Маркл спростувати чутки про те, що принц Вільям залякував подружжя перед тим, як скласти королівські обов'язки, дружина Гаррі також відмовилась робити це.
Якщо ми просто розкидаємося якимись заявами зараз, то, можливо, Кенсінгтонський палац нарешті скаже, що я не доводила Кейт до сліз,
– нібито сказала Меган помічникові.
Кейт Міддлтон та Меган Маркл / Фото Getty Images
Сварка Меган Маркл і Кейт Міддлтон
- В інтерв'ю Опрі Вінфрі Меган зізналась, що вона не доводила дружину принца Вільяма до сліз, а все було навпаки. Питання стосувалося суконь дівчат, які мали нести квіти. Кетрін, за словами герцогині Сассекської, ранила почуття Меган, тому вона почала плакати.
- Маркл розповіла про це: "Це був справді дуже важкий тиждень підготовки до весілля. Вона чомусь була чимось дуже засмучена. Після інциденту визнала провину, вибачилася, подарувала мені квіти та листівку. І вона зробила те, що зробила б я, якби знала, що комусь завдала шкоди. Просто взяла відповідальність за це".
- Дружина принца Гаррі додала, що не тримає зла на Міддлтон. Однак було важко пережити, що всі навколо говорять неправду про неї.
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