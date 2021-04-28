Принц Гаррі й Меган Маркл виступлять на концерті Vax Live з промовою. Запросила подружжя на захід організація, що бореться з бідністю, Global Citizen.

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Принц Гаррі й Меган Маркл виступлять на концерті

Global Citizen, яка організовує захід, запросила королівську пару очолити кампанію Vax Live event. Кампанія спрямована спонукати уряд жертвувати більші дози вакцин і ресурси для забезпечення справедливого розподілу препаратів від коронавірусу для усіх.

Ми маємо домагатися справедливого розподілу вакцин і тим самим відновити віру в нашу загальну людяність. Місія не могла бути більш нагальною та важливою,

– висловились Меган Маркл та принц Гаррі.

Додамо, що Vax Live event також закликає різноманітні підприємства робити пожертви коштів для закупу вакцин, а фармацевтичні компанії – знижувати ціни на препарати, щоб зробити їх доступними.

Що відомо про концерт

Ведучою заходу Vax Live стане відома американська співачка Селена Гомес. Окрім неї, серед артистів на концерті будуть присутні Дженніфер Лопес, Foo Fighters та Едді Веддер з Pearl Jam.

Захід відвідають і політики:

президент США Джо Байден;

американська віце-президентка Камала Харріс;

французький президент Еммануель Макрон;

прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо;

прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович.

Трансляція концерту проходитиме 8 травня. Її запишуть на стадіоні SoFi у Каліфорнії.