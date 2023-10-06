У ролику він згадав і про чутки щодо розлучення з Настею Каменських. Напередодні Потап спростував їх, показавши спільне селфі з дружиною.

Цікаво Продюсер відповів, чи вплинуть скандали Потапа на кар'єру Каменських: "Так працює система"

Потап потролив хейтерів

Артист написав іронічний трек, зробивши кавер на пісню Doja Cat "Paint The Town Red". У ролику він згадав хейт на свою адресу, зокрема про "іспанську ТРО" і скандальний трек "Волонтер".

За його словами, хейт – це не так погано, адже він дав реперу популярність.

Хтось сміється, а хтось плаче, а хтось скаже, що хейт нічого не значить. Я б так не казав, поки гавкають собаки, їде караван... Що я тут із штанів, як в Москві вискакую, я мушу вам сказати тільки дякую,

– заспівав у пісні Потап.

Крім того, репер пожартував, що у його псевдонімі 5 літер, як і в прізвищі російського диктатора Путіна, який розпочав війну проти України.

Підписники неоднозначно сприйняли цей ролик. Комусь трек сподобався, а інші знову захейтили Потапа:

"ТРОшник Мюнхена, як справи?"

"Дно. А те, що "іспанське тро" – то взагалі".

"Потап – це дно".

"Льоха, як ти опустився! Раніше тебе поважав, тепер ти не диявол, а довб**об".

"Бл*н, Олексію, як на мене – якщо ви хочете зберегти репутацію, то всі ці вистрибки не допоможуть".

"Люди, скільки хейту, навіщо це все? Особисто мені сподобалось виконання, власний стиль, все супер".

"Я завжди кажу, що у вас талант, люди просто хочуть видовища, через це і хейтять".

"Блін, я скучала за вами. Ви – крутий".

Нагадаємо! Щоб відбитися від хейтерів Потап заявляв, що рвався на фронт, але батько заочно записав його в тероборону. Після хвилі насмішок Потап навіть показав контракт добровольця, хоча в цей час вони з Каменських були в Барселоні.

Як Потап і Настя Каменських коментували скандали