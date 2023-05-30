У його Instagram з'явилися нові сторіс з Одеси. Чи дійсно артист зараз в Україні, чи це просто архівні фото – поки точно невідомо.

До теми Настя Каменських влаштувала невелику вечірку в будинку, де живе з Потапом: рідкісне фото з мамою

30 травня Потап порадував фанатів новими фото та натякнув, що повернувся до України. Він показався на фоні Одеси. Чи ці фото нові – ми не знаємо.



Потап, ймовірно, повернувся до України / Фото з його інстаграм-сторіс

Проте репер досі не показався з дружиною Настею Каменських, яка живе біля Києва.

Потап лише показав фото з патріотичними носками. Виглядає, що світлина зроблена на фоні тераси їхнього будинку.



Потап, ймовірно, у своєму будинку під Києвом / Фото з його інстаграм-сторіс

У соцмережах артист також створив хайлайтс з Одеси, куди додав сьогоднішню сторіс. Крім того, він перепостив фото з шанувальницею, яка живе в Одесі.



Потап, схоже, приїхав до Одеси / Фото з його інстаграм-сторіс

Де перебував Потап останні місяці: коротко