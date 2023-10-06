Світлина зіркового подружжя сподобалась шанувальниками. Фани зазначили, що Олексій і Настя "найкраща пара українського шоубізу" і без них "Київ неможливий".

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Потап показався з Настею Каменських у Києві

Зіркова пара позувала на тлі будівлі, що на Подолі. На фото репер постав в чорній сорочці до якої додав чорно-біле намисто. Своєю чергою Настя Каменських одягнула чорний піджак. Його вона поєднала з годинником та чорною сумкою Prada.

А без Подолу Київ неможливий,
– зазначив співак.

Реакція мережі

Під фото шанувальники написали, що пара має гарний вигляд.

  • "Такі гарні";
  • "Неймовірні";
  • "І без вас Київ неможливий! Такі котики, обожнюю вас";
  • "Класні";
  • "Дуже милі та гарні";
  • "Найгарніша пара українського шоубізнесу! Люблю вас".

Коли Потап повернувся в Україну

  • У травні репер натякнув, що повернувся на Батьківщину. Водночас до цього Олексій тривалий час жив за кордоном, хоча конкретна країна його перебування залишається невідомою й до сьогодні. Фани припускали, що це була Іспанії. Сам артист пояснював, що він не сидів на місці, а їздив Європою та Америкою, де займався благодійними концертами, аукціонами, зборами на армію та гуманітарною допомогою для України.
  • Згодом про повернення Потапа заговорила й Настя Каменських. Вона заявила, що її чоловік зараз в Україні, проте вони рідко бачаться, оскільки їхні графіки не часто збігаються. Так, співачка зазначила, що у перерві між концертами або роботою вони проводять час разом. Крім того, Олексій телефонує їй перед кожним виступом, щоб сказати теплі слова.
  • У липні артист знову опублікував декілька кадрів з України. На одній зі світлин Потап позував на тлі житлового будинку в Одесі та біля готелю, де, ймовірно, зупинився.
  • Згодом репер почав частіше з'являтися в соцмережах. Він показував як проводить час з 14-річним сином та дружиною.