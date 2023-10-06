В ролике он упомянул и о слухах по поводу развода с Настей Каменских. Накануне Потап опроверг их, показав совместное селфи с женой.

Интересно Продюсер ответил, повлияют ли скандалы Потапа на карьеру Каменских: "Так работает система"

Потап потролил хейтеров

Артист написал ироничный трек, сделав кавер на песню Doja Cat "Paint The Town Red". В ролике он вспомнил хейт в свой адрес, в частности об "испанской ТРО" и скандальном треке "Волонтер".

По его словам, хейт – это не так плохо, ведь он дал рэпперу популярность.

Кто смеется, а кто плачет, а кто скажет, что хейт ничего не значит. Я бы так не говорил, пока лают собаки, едет караван... Что я здесь из штанов, как в Москве выскакиваю, я должен вам сказать только спасибо,

– спел в песне Потап.

Кроме того, рэпер пошутил, что в его псевдониме 5 букв, как и в фамилии российского диктатора Путина, начавшего войну против Украины.

Подписчики неоднозначно восприняли этот ролик. Кому-то трек понравился, а другие снова захехтали Потапа:

"ТРОшник Мюнхена, как дела?"

"Дно. А то, что "испанское тро" – это вообще".

"Потап – это дно".

"Леха, как ты опустился! Раньше тебя уважал, теперь ты не дьявол, а долб**об".

"Бл*н, Алексей, мне кажется – если вы хотите сохранить репутацию, то все эти выпрыжки не помогут".

"Люди, сколько хейта, зачем это все? Лично мне понравилось исполнение, собственный стиль, все супер".

"Я всегда говорю, что у вас талант, люди просто хотят зрелища, поэтому и хейтят".

"Блин, я скучала за вами. Вы – крутой".

Напомним! Чтобы отбиться от хейтеров, Потап заявлял, что рвался на фронт, но отец заочно записал его в терроборону. После волны насмешек Потап даже показал контракт добровольца, хотя в это время они из Каменских были в Барселоне.

Как Потап и Настя Каменских комментировали скандалы