В ролике он упомянул и о слухах по поводу развода с Настей Каменских. Накануне Потап опроверг их, показав совместное селфи с женой.
Интересно Продюсер ответил, повлияют ли скандалы Потапа на карьеру Каменских: "Так работает система"
Потап потролил хейтеров
Артист написал ироничный трек, сделав кавер на песню Doja Cat "Paint The Town Red". В ролике он вспомнил хейт в свой адрес, в частности об "испанской ТРО" и скандальном треке "Волонтер".
По его словам, хейт – это не так плохо, ведь он дал рэпперу популярность.
Кто смеется, а кто плачет, а кто скажет, что хейт ничего не значит. Я бы так не говорил, пока лают собаки, едет караван... Что я здесь из штанов, как в Москве выскакиваю, я должен вам сказать только спасибо,
– спел в песне Потап.
Кроме того, рэпер пошутил, что в его псевдониме 5 букв, как и в фамилии российского диктатора Путина, начавшего войну против Украины.
Подписчики неоднозначно восприняли этот ролик. Кому-то трек понравился, а другие снова захехтали Потапа:
- "ТРОшник Мюнхена, как дела?"
- "Дно. А то, что "испанское тро" – это вообще".
- "Потап – это дно".
- "Леха, как ты опустился! Раньше тебя уважал, теперь ты не дьявол, а долб**об".
- "Бл*н, Алексей, мне кажется – если вы хотите сохранить репутацию, то все эти выпрыжки не помогут".
- "Люди, сколько хейта, зачем это все? Лично мне понравилось исполнение, собственный стиль, все супер".
- "Я всегда говорю, что у вас талант, люди просто хотят зрелища, поэтому и хейтят".
- "Блин, я скучала за вами. Вы – крутой".
Как Потап и Настя Каменских комментировали скандалы
- Потап раньше извинился за скандальный трек, а впоследствии попросил не держать зла, потому что "никого не хотел задеть". Он якобы пытался сделать "этакую легкую шутку".
- Настя Каменских тоже комментировала два самых громких скандала мужчины - "заочное" вступление в терробороны и песню "Волонтер". Она вступилась за него, потому что он тоже "может ошибаться".
- Добавим, что только в мае рэпер вернулся на Родину. До этого Алексей Потапенко долгое время жил за границей. Сам артист уверял, что занимался благотворительными концертами, аукционами, собранием в армию.