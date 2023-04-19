У березні Потап презентував пісню "Волонтер". Трек мав стати присвятою та підтримкою для тих, хто допомагає Україні, але став об'єктом критики та обурення.
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Потап відреагував на критику пісні про волонтерів
Потап закрив коментарі під своєю піснею, але все-таки відреагував на критику. Він назвав свій стиль спілкування й написання пісень – різким та резонансним, але без мети когось зачіпати.
Я можу бути різким, але завжди вмію вибачитись, коли для когось це здалось образливим. І дійсно – в цій пісні я не мав на меті образити когось, тож, будь ласка, не тримайте на мене зла. Якщо є люди, чиї почуття я зачепив, – я цього не хотів. Пісня може подобатись, може – ні. Це вибір людини, і я завжди його поважаю,
– поділився Потап.
Артист вважає, що лайки та коментарі зараз – не головне. "Зараз взагалі такий час, що хейту багато в цілому по багатьох аспектам життя. Але якщо говорити саме про артистів, то найгірше – залишитись непоміченим. Коли його творчість не викликає жодних реакцій".
"Тому хейт для мене – це не про страх. У випадку пісні "Волонтер" для мене дійсно головною метою було присвятити пісню волонтерам, тому що ці люди – ті, без кого ми ніколи не переможемо. Я дуже поважаю їх і ціную все, що вони роблять. Звісно, хтось міг зрозуміти якісь рядки треку не так – що ж, має повне на це право", – підсумував Потап.
Що зірки казали про пісню Потапа
- Бандуристка Марина KRUTЬ назвала репера – "горе-виконавцем", а його пісню – "лайном". Вона згадала свою тезу про те, що їй нецікавий український шоубізнес, та віднесла до нього саме таких представників.
- Володимир Дантес не став дорікати Потапу чи висміювати його, але зауважив, що "коментарі говорять самі за себе".
- Лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин вважає, що пісня "Волонтер" могла бути написаною нашвидкуруч. До того ж Потап міг зробити це свідомо, через те, що випав з медійного простору.
- Юрій Горбунов не став би випускати такий трек, або принаймні змінив би слова. Він вважає, що Олексій намагався проявити свій епатаж, але цього разу він спрацював негативно.