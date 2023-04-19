У березні Потап презентував пісню "Волонтер". Трек мав стати присвятою та підтримкою для тих, хто допомагає Україні, але став об'єктом критики та обурення.

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Потап відреагував на критику пісні про волонтерів

Потап закрив коментарі під своєю піснею, але все-таки відреагував на критику. Він назвав свій стиль спілкування й написання пісень – різким та резонансним, але без мети когось зачіпати.

Я можу бути різким, але завжди вмію вибачитись, коли для когось це здалось образливим. І дійсно – в цій пісні я не мав на меті образити когось, тож, будь ласка, не тримайте на мене зла. Якщо є люди, чиї почуття я зачепив, – я цього не хотів. Пісня може подобатись, може – ні. Це вибір людини, і я завжди його поважаю,

– поділився Потап.

Артист вважає, що лайки та коментарі зараз – не головне. "Зараз взагалі такий час, що хейту багато в цілому по багатьох аспектам життя. Але якщо говорити саме про артистів, то найгірше – залишитись непоміченим. Коли його творчість не викликає жодних реакцій".

"Тому хейт для мене – це не про страх. У випадку пісні "Волонтер" для мене дійсно головною метою було присвятити пісню волонтерам, тому що ці люди – ті, без кого ми ніколи не переможемо. Я дуже поважаю їх і ціную все, що вони роблять. Звісно, хтось міг зрозуміти якісь рядки треку не так – що ж, має повне на це право", – підсумував Потап.

Нагадаємо, трек "Волонтер" обурив користувачів за спрощений та подекуди еротизований текст з рядками "танцюй, мала" чи "не питай, де ночі провела, я волонтерила". Одні вважають, що пісня принизила волонтерів, інша – що зробила їх модними та популярними.

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