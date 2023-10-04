Подружжя вже 4 роки у шлюбі, ще до того вони працювали у дуеті "Потап і Настя". Але, на думку продюсера, їхні скандали не впливають одне на одного.

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Ведучий запитав, чи спеціально репер не відвідує концерти дружини. На це Михайло Ясинський відповів, що скандали Потапа ніяк не впливають на кар'єру Каменських.

Продюсер наголосив, що у Насті неймовірний талант, подарований Господом.

Вона закохала в себе людей, люди її люблять. На її фоні – усі ці моменти: Потап-шмотап уже не має ніякого значення – це все не про неї. Вона зірочка. Її любиш. Так думають люди, так працює система психології,

– пояснив Ясинський.

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Каменських і Потап коментували скандали