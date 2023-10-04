Подружжя вже 4 роки у шлюбі, ще до того вони працювали у дуеті "Потап і Настя". Але, на думку продюсера, їхні скандали не впливають одне на одного.
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Ведучий запитав, чи спеціально репер не відвідує концерти дружини. На це Михайло Ясинський відповів, що скандали Потапа ніяк не впливають на кар'єру Каменських.
Продюсер наголосив, що у Насті неймовірний талант, подарований Господом.
Вона закохала в себе людей, люди її люблять. На її фоні – усі ці моменти: Потап-шмотап уже не має ніякого значення – це все не про неї. Вона зірочка. Її любиш. Так думають люди, так працює система психології,
– пояснив Ясинський.
Дивіться інтерв'ю з Михайлом Ясинським: відео
Каменських і Потап коментували скандали
- Насті Каменських прокоментувала два найгучніші скандали чоловіка – "заочний" вступ до тероборони та пісню "Волонтер". Вона заступилася за нього, бо він теж "може помилятися".
- "Я знаю, що людей це образило, і я не хочу це виправдовувати. Я просто хочу сказати, що Льоша цього не хотів", – заявила співачка.
- Потап теж вибачився за скандальний трек, а згодом попросив не тримати зла, бо "точно нікого не хотів зачепити". Він нібито намагався зробити "такий собі легкий жарт".
- Раніше шанувальники підозрювали Потапа і Настю Каменських в тому, що вони розлучилися. Все через те, що подружжя припинило ділитися спільним контентом у мережі. Проте зіркова пара спростувала це.