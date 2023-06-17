Як вірна дружина, Настя Каменських, звичайно ж, заступилася за чоловіка, бо він теж людина й може помилятися. Потап нібито не хотів образити ані волонтерів, ані українське суспільство.

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Каменських вперше прокоментувала пісню Потапа "Волонтер"

Ніхто не хотів нікого образити. Будь ласка, давай згадаємо, що він теж людина. Він теж емоційно може бути загублений чи розгублений, і думати зовсім по-інакшому. Не все ми ідеально робимо. Ніколи Льоша не хотів би образити. Ми всі знаємо Льошу. Він теж людина. Ну що, люди не помиляються? Тим більше, що цією піснею ніхто не хотів образити,

– наголосила Настя Каменських.

Маша Єфросиніна здивувалася, як вона могла не помітити сексуальний підтекст у пісні "Волонтер", де дівчина "по ночах таскається". Однак Каменських відповіла: "У мене не такі думки були про це, ізвінітє. Я взагалі про це не подумала".

"Я знаю, що людей це образило, і я не хочу це виправдовувати. Я просто хочу сказати, що Льоша цього не хотів. Типу закцентувати на цьому увагу і чимось образити? Ну як людина написала навмисно, щоб образити? Ну що це за ціль пісні, скажи, будь ласка. Це просто так сталося. Я довіряю всесвіту. Це, мабуть, потрібно було. Може це якийсь Льошин урок, я не знаю", – емоційно додала артистка.

Нагадаємо, у квітні, через два місяці після релізу пісні "Волонтер", Потап вибачився за скандальний трек, а згодом попросив не тримати зла, бо "точно нікого не хотів зачепити". Він нібито намагався зробити "такий собі легкий жарт", але його авторську думку "перекрутили і сприйняли інакше".

Настя Каменських про Потапа в теробороні

Ба більше, Маша Єфросиніна згадала, як у вересні 2022 року Потап повернувся в Україну та стверджував, що заочно записався в тероборону через батька та навіть показував контракт добровольця. Ведучій невтямки, як Каменських не відмовила його від таким абсурдних заяв.

"Я бачу, що ти проробила гігантську роботу. Людина, яка говорить такі речі, як ти – цілісні, місіонерські, глибинні. Ти тонка жінка. Як могло паралельно з цим трапитися "батько записав мене заочно в ТрО" й отакі пісні? Ти була поруч? Ти відчувала, що він робить, що він говорить? Ну як це батько записав заочно в ТРО?" – запитала Маша Єфросиніна.

У нас багато спільного, але ми з ним не близнюки. Він окрема особистість. І він теж людина, яка проходить свої етапи. Моя головна роль, як дружини, незважаючі ні на що, як справжня українська жінка, – підтримати свого чоловіка. І я вважаю, що ця позиція правильна. Бувають помилки. Він нічого поганого не зробив. Ні я, ні моя сім'я, ні мій чоловік. Ми нічого не зробили поганого,

– наголосила Настя Каменських.

У підсумку співачка заявила, що стосунки з Потапом у них міцні, розлучатися вони не збираються, бо "йдуть разом і дивляться в один бік".

Повне інтерв'ю Насті Каменських: дивіться відео онлайн (про пісню "Волонтер" і "заочний" вступ до ТрО – 1 година 4 хвилини)