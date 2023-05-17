Намагався зробити легкий жарт, – Потап пояснив свій скандальний трек "Волонтер" та вибачився

Репер Потап кілька місяців тому презентував пісню про волонтерів, за яку його жорстко розкритикували. Тепер він спробував виправдатися, пояснив скандальний трек та вибачився перед тими, кого образив.

Зазначимо, що у квітні репер вже коментував цей скандальний трек. Тоді він попросив "не тримати зла", бо не хотів нікого образити.

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Тепер у новому інтерв'ю Потап зауважив, що пише різні пісні, з різним посилом.

За його словами, він написав пісню Насті Каменських "Я Україна", яка дуже подобається людям. Репер каже, що у Насті на концертах люди встають під цю пісню: "Багато хто вважає її таким собі неофіційним гімном цього важкого періоду нашого життя".

У пісні "Волонтер" хотів зробити легкий жарт

Піснею "Волонтер" я точно нікого не хотів зачепити. Тому, користуючись можливістю, ще раз хочу вибачитися перед тими, кого це обурило. Якщо комусь не сподобалися саме ці рядки, пояснюю: я намагався зробити такий собі легкий жарт,

– заявив Потап.

Репер пояснив жарт, який хотів показати у пісні. За його словами, у пісні мама думала, що її донька десь там гуляє, але виявляється, що це не так, що вона волонтерила та допомагала.

"Це особисто моя авторська думка, і мною суть туди була закладена саме така. Але це перекрутили і сприйняли інакше. Що, загалом, нормально, бо кожен може сприймати усе по-своєму", – відповів він.

Репер додав, що від нього буде ще багато інших пісень.

Раніше трек "Волонтер" обурив користувачів за подекуди еротизований текст з рядками "танцюй, мала" чи "не питай, де ночі провела, я волонтерила". Одні вважають, що пісня принизила волонтерів, інша – що зробила їх популярними.

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