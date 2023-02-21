Лише нещодавно 27-річна співачка Марина Круть, відома також під сценічним ім'ям KRUTЬ, заявила, що "не хотілося б асоціювати себе з людьми, які називаю себе українським шоу-бізнесом". Тепер дівчина заговорила про те, що "жовті таблоїди" перекрутили її слова. Насправді ж спільнота молодих артистів її цікавить, їй "не подобається тусовка" таких, як Потап.

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Марина Круть назвала "лайном" трек Потапа "Волонтер"

Репера й заслуженого артиста України KRUTЬ назвала "горе-виконавцем", а його трек про волонтерів – "лайном" і спробою перефарбуватися.

Теза про шоу-бізнес була про такий шоу-бізнес. Не про українську молоду музику і сцену, не про андеграунд. А саме про таку нішу і їй подібні байрактарні і псевдопатріотичні, перефарбовані, адаптовані пісні та їх горе-виконавців. На жаль, це ще досі називається українським шоу-бізнесом. І я впевнена, що попит на це лайно зменшується,

– різко написала Марина Круть.

Марина Круть про пісню Потапа "Волонтер" / Фото з інстаграм-сторіс репера

Як соцмережі реагують на трек Потапа

Як тільки кліп на пісню "Волонтер" з кадрами роботи "Добробату" з'явився на ютубі, то одразу збурив соцмережі. Когось розлютив сексуальний підтекст: "Ой, мамо, не питай, з ким була і де ночі провела, я була з хлопцями-бійцями волонтерила". Хтось наголосив на примітивному тексті: "мама ама волонтер", "я можу дістати і танк, і байрактар, на передову передам тобі Мак і соуси тартар". Це лише декілька гнівних коментарів, які Потап видаляє на ютубі:

"Потап об'єднав всю Україну в іспанському соромі";

"Образливо за волонтерів. Це люди, які заслуговують на повагу, а не на подібні пісні";

"Ця пісня паплюжить наших волонтерів, який сором. Як взагалі можна будо "народити" такий "геніальний" текст";

"Абсолютний несмак та дискредитація наших прекрасних волонтерів".

Тоді як дружина Настя Каменських публічно підтримала Потапа. "Пісня про неймовірно важливих і сильних людей – наших волонтерів", – написала співачка в інстаграм-сторіс і закликала дивитися кліп "Волонтер" на ютубі.