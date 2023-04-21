Артист зізнався, що чув ці пісні. Йому ввімкнули пісню "Гопак", яку жорстко критикували за шароварщину.

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Реакція на пісню "Гопак"

Хливнюк відповів, що ця пісня буде віруситися, адже українці люблять знайти когось, з кого можна посміятися. "Дитина може ще зробить на цьому кар’єру. Деякі артисти мають призначення розвеселити людей", – пояснив він.

За його словами, завжди будуть ті, хто слухає таке, кому не подобається. "Навіть в статусі авторитету ти все одно матимеш хейт", – додав Андрій.

Реакцію на пісню "Дика дичка"

На трек Хамукана "Дика дичка" в Хливнюка одразу вирвався мат: "Ой, бл**ть". Він заявив, що з цим треба бути обережним, бо можна отримати.

На його думку, цей співак просто живе в іншій реальності, для нього це "реквізит і декорації".

Може вони в своєму нормальному тиловому житті хочуть допомогти і думають, що так піднімають статус військовослужбовця, показуючи їх у кліпах. Але вони олені, це перебор. Так не можна робити, бо люди ризикують життями. І дівчата на фронті – це не дика дичка,

– заявив Хливнюк.

Артист додав, що за це можна отримати п**ди: "Краще подумайте 2 – 5 разів, порадьтеся з кимось, не займайтеся такою х*рньою".

Реакція на пісню Потапа "Волонтер"

Прослухавши приспів цієї пісні Хливнюк відповів, що навіть не знає, що про неї сказати. "Просто волонтер – це відоме слово. Але тут такого зашквару, як в попередніх піснях, немає. Це просто трек ні про що", – наголосив артист.

Дивіться інтерв'ю з Андрієм Хливнюком: відео

Нагадаємо, що в лютому репер Потап випустив трек "Волонтер", з яким оскандалився. Ця пісня обурила користувачів за спрощений та подекуди еротизований текст з рядками "танцюй, мала" чи "не питай, де ночі провела, я волонтерила". Днями Потап вперше прокоментував хейт та зізнався, що завжди може перепросити.