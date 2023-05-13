Артистка влаштувала невелику вечірку у своєму двоповерхового маєтку, який вони збудували з Потапом. Розташований він у селищі Романків, неподалік Конча-Заспи.

До теми Каменських показала обійми з Потапом та привітала його з днем народження: фани захейтили репера

В Stories Настя поділилася фото з членами своєї команди, а також показала рідкісний знімок зі своєю мамою Лідією Петрівною, яка довгий час перебувала за кордоном.



Настя Каменських з мамою / Фото з її інстаграм-сторіс

Але самого Потапа на цій вечірці не було. Де саме зараз перебуває Потап – невідомо. Припускають, що він досі відсиджується за кордоном.

Каменських розповіла про свій тур Україною. "Протягом кількох тижнів ми зробили багато добрих справ, але найголовніше зібрали кошти для наших захисників", – сказала співачка.

Дивіться фото з невеликої вечірки в домі Насті Каменських:

До слова, Українська співачка Настя Каменських 4 травня відсвяткувала 36-й день народження. І хоч цього дня артистка мала концерт у Черкасах, святкування таки вдалося.

Просто на сцені вона отримала чуттєве привітання від Потапа, яке довело до сліз. Настя була зворушена та згодом опублікувала пост для чоловіка. "Дякую, моє кохане ведмежатко за твої привітання, за все, що ти зробив і продовжуєш робити для мене щодня. Люблю тебе", – написала вона.

Нещодавно в мережі почали ходити чутки про розлучення зіркової пари. Настя Каменських відповідала на плітки, вона запевнила, що у неї все добре й розлучатись не планує.