Нещодавно Потап осоромився через трек під назвою "Волонтер". Багато артистів були обурені новою піснею репера, здивований і Харчишин.
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За словами Валерія Харчишина, він дослухав трек до кінця і вважає, що він був написаний як гімн організації "Добробат". "Ця пісня просто для них. Написана швидкоруч", – додав він.
Артист вважає, що Потап не дурний і може робити це свідомо.
Потап може робити свідомо х**ню. Можливо, з нього зараз х*ровий маркетолог, він трохи випав з середовища, багато часу провів не тут, не “варився” у нашому воєнному котлі,
– припускає Харчишин.
Він зізнається, що коли повертається з-за кордону, то 3 − 4 дні перебуває в депресії, адаптується, як після польоту в космос. "Депресія з'їдає. Там миттєво потрапляєш у середовище без війни. Ми всі винні, що в нас таке лихо", – сказав музикант.
Як зірки реагують на пісню Потапа
- Виконавець Freel відреагував на пісню Потапа про волонтерів. Він помітив, що репер видаляє негативні коментарі, та зазначив, що це не піде йому на користь.
- Бандуристка Марина KRUTЬ була жорсткішою та назвала самого репера – "горе-виконавцем", а його пісню – "лайном". Вона згадала свою тезу про те, що їй нецікавий український шоу-бізнес, та віднесла до нього саме таких представників.
- Водночас Володимир Дантес не став висміювати й дорікати Потапу, але зауважив, що "коментарі кажуть самі за себе".
- У мережі підкреслюють, що цей трек Потапа – "просто дно", "іспанський сором", пісня, яка "принижує суть волонтерства". Найбільше користувачів соцмереж обурив рядок з сексуальним підтекстом: "Ой, мамо, не питай, з ким була і де ночі провела, я була з хлопцями-бійцями волонтерила".
Як Харчишин ставиться до артистів, які за кордоном
Харчишин зі своїм гуртом "Друга Ріка" активно гастролює з благодійними концертами, але після туру завжди повертається до України.
Я бачив там тих, хто сидить там постійно. Я був здивований побачити їх,
– відповів співак.
Він пригадав і зустріч з Монатіком. "Він сказав, що у них успіхи в Таллінні". А я думаю, у нас скрізь начебто нормально, не sold out, але нормально. Він мені говорить: "А у нас все добре". А я відповідаю: "Ну, звісно, ти ж російською там виступав". А він мені: "Ні, у мене програма українською", – каже Харчишин.
Він зазначив, що не має претензій до Монатіка, бо він щось робить. "Гірше, коли просто сидить і пи*дить", – додав співак.
Дивіться інтерв’ю з Валерієм Харчишиним: відео
До слова, лютий 2023 року запам'ятався новинами про Євробачення, що наближається, скандалом з репером Потапом та піснями у роковини вторгнення. 24 Канал зібрав у добірку головні новини музики місяця, що минув.