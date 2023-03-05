Нещодавно Потап осоромився через трек під назвою "Волонтер". Багато артистів були обурені новою піснею репера, здивований і Харчишин.

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За словами Валерія Харчишина, він дослухав трек до кінця і вважає, що він був написаний як гімн організації "Добробат". "Ця пісня просто для них. Написана швидкоруч", – додав він.

Артист вважає, що Потап не дурний і може робити це свідомо.

Потап може робити свідомо х**ню. Можливо, з нього зараз х*ровий маркетолог, він трохи випав з середовища, багато часу провів не тут, не “варився” у нашому воєнному котлі,

– припускає Харчишин.

Він зізнається, що коли повертається з-за кордону, то 3 − 4 дні перебуває в депресії, адаптується, як після польоту в космос. "Депресія з'їдає. Там миттєво потрапляєш у середовище без війни. Ми всі винні, що в нас таке лихо", – сказав музикант.

Як зірки реагують на пісню Потапа

Виконавець Freel відреагував на пісню Потапа про волонтерів. Він помітив, що репер видаляє негативні коментарі, та зазначив, що це не піде йому на користь.

Бандуристка Марина KRUTЬ була жорсткішою та назвала самого репера – "горе-виконавцем", а його пісню – "лайном". Вона згадала свою тезу про те, що їй нецікавий український шоу-бізнес, та віднесла до нього саме таких представників.

Водночас Володимир Дантес не став висміювати й дорікати Потапу, але зауважив, що "коментарі кажуть самі за себе".

У мережі підкреслюють, що цей трек Потапа – "просто дно", "іспанський сором", пісня, яка "принижує суть волонтерства". Найбільше користувачів соцмереж обурив рядок з сексуальним підтекстом: "Ой, мамо, не питай, з ким була і де ночі провела, я була з хлопцями-бійцями волонтерила".

Як Харчишин ставиться до артистів, які за кордоном

Харчишин зі своїм гуртом "Друга Ріка" активно гастролює з благодійними концертами, але після туру завжди повертається до України.

Я бачив там тих, хто сидить там постійно. Я був здивований побачити їх,

– відповів співак.

Він пригадав і зустріч з Монатіком. "Він сказав, що у них успіхи в Таллінні". А я думаю, у нас скрізь начебто нормально, не sold out, але нормально. Він мені говорить: "А у нас все добре". А я відповідаю: "Ну, звісно, ти ж російською там виступав". А він мені: "Ні, у мене програма українською", – каже Харчишин.

Він зазначив, що не має претензій до Монатіка, бо він щось робить. "Гірше, коли просто сидить і пи*дить", – додав співак.

Дивіться інтерв’ю з Валерієм Харчишиним: відео

До слова, лютий 2023 року запам'ятався новинами про Євробачення, що наближається, скандалом з репером Потапом та піснями у роковини вторгнення. 24 Канал зібрав у добірку головні новини музики місяця, що минув.