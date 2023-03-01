Обговорення навколо пісні репера Потапа "Волонтер" уже стихло, та днями про неї висловився Володимир Дантес. Він засміявся, почувши запитання про продюсера, але відповів.

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Дантес про пісню Потапа

Музикант зізнався, що здивувався, коли почув таку пісню. Водночас він не сказав про зіркового колегу нічого поганого.

Коментарі кажуть самі за себе. Але з іншого боку, чесно, я дуже добра людина і в якийсь момент я подумав, поставив себе на його місце, може він так уявляє собі волонтерство,

– сказав Володимир.

Дантес також додав, що такий трек, а також суспільна реакція на нього, стане уроком для артистів і самого Потапа. "Це досвід. Це класний досвід для будь-якого артиста і ти на ньому навчишся робити щось інше".

Зауважимо, серед відомих артистів не лише Дантес говорив про Потапа:

Виконавець Freel відреагував на пісню Потапа про волонтерів. Він помітив, що репер видаляє негативні коментарі, та зазначив, що це не піде йому на користь.

Бандуристка Марина KRUTЬ була жорсткішою та назвала самого репера – "горе-виконавцем", а його пісню – "лайном". Вона згадала свою тезу про те, що їй нецікавий український шоубізнес, та віднесла до нього саме таких представників.

Що хоче писати Дантес

Сам Володимир Дантес зізнався, що не хоче писати пісні про війну та маніпулювати коштом трагедій. Тому зараз йому подобається писати ліричну або позитивну музику.

"На жаль, артисти, ми зробили "байрактар", "безпілотники", "дрони", "калина" – шароварщиною. Це, як у книжках показували раніше, як українці одягалися – в оці шаровари, дівчата з вінками, хоча це не правда, це "совкова" історія. І ми ось так зробили. Чим більше слів про війну, тим гірше. Повинні бути пісні в тематиці цього часу, але мене більше надихає писати щось ліричне чи просто позитивне".