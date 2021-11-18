"Поставив крапку": Ксенія Мішина та Олександр Еллерт не стежать один за одним в інстаграмі

18 листопада 2021 , 20:18
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інстаграм Ксенії Мішиної

Кілька тижнів тому акторка Ксенія Мішина наголосила, що не має стосунків з Олександром Еллертом. Однак зірки ще були підписані один на одного в інстаграмі, а гуморист коментував фото Ксенії. Але тепер вони не стежать один за одним в інстаграмі.

Зіркова пара, яка створилась на романтичному реаліті-шоу "Холостячка", схоже, остаточно розпалась. Ксенія Мішина та Олександр Еллерт відписалися один від одного в інстаграмі.

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До того ж гуморист та акторка видалили майже всі спільні фото, залишивши кадри з дітьми та рекламні ролики.


Мішина та Еллерт відписалися один від одного / Скриншоти з інстаграму

Раніше Олександр Еллерт коментував нові фото Ксенії Мішиної, залишаючи по одному слову під дописом. Шанувальники склали з цього нібито послання "Дуже сильно хочу". Під останнім постом акторки в інстаграмі гуморист поставив крапку, але згодом всі його коментарі зникли. Фани підозрюють, що актриса пішла на доволі різкий крок і заблокувала його акаунт.

Реакція мережі на розставання пари

Останній допис Ксенії Мішиної активно коментують фанати колишньої зіркової пари, висловлюючи різноманітні думки.

  • "Той момент, коли не читаєш допис, а одразу шукаєш коментар від Саші";
  • "Ксюша заблокувала Сашу";
  • "Так вони разом чи ні? Я вже не можу за цим стежити. Мені за них радіти чи сумувати?";
  • "Пишуть на просторах інтернету, що все, казочці кінець";
  • "Саша в першому коментарі поставив крапку";
  • "Радійте за Сашка, що знайшов у собі сили позбутися токсичних стосунків і поставив крапку";
  • "Ксю і Саша знову разом?".

Стосунки Мішиної та Еллерта

Автор: Марія Касій