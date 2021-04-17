У Лондоні ховають принца Філіпа: як усе відбувається – фото, відео

Британський принц Філіп помер 9 квітня 2021 року, а віддають шану йому 17 квітня. Відповідно до побажань герцога, служба відбувається у каплиці Святого Георгія. На богослужінні присутні усі члени сім'ї.

З чоловіком королеви Єлизавети ІІ герцогом Единбурзьким прощаються у Лондоні. Церемонія прощання проходить у каплиці Святого Георгія, а поховають чоловіка у Королівській усипальні.

Важливо Похорон принца Філіпа у Лондоні: онлайн-трансляція

Прощання з принцом Філіпом



Похорон принца Філіпа / Скриншот з відео



Похорон принца Філіпа / Скриншот з відео

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Похорон принца Філіпа / Скриншот з відео



Похорон принца Філіпа / Скриншот з відео



Похорон принца Філіпа / Скриншот з відео



Похорон принца Філіпа / Скриншот з відео



Єлизавета ІІ на похороні принца Філіпа / Скриншот з відео



Принци Вільям та Філіп на похороні принца Філіпа / Скриншот з відео



Кейт Міддлтон на похороні принца Філіпа / Скриншот з відео



Єлизавета ІІ на похороні принца Філіпа / Скриншот з відео



Принцеса Беатріс з чоловіком на похороні принца Філіпа / Скриншот з відео

Велика Британія увійшла в стан національної жалоби та опустила прапори на всіх державних будівлях і військових об'єктах, крім Букінгемського палацу.

Раніше повідомляли, що герцог Единбурзький просив не проводити повного державного похорону. Натомість він хотів військову церемонію з приватною службою, що проводиться в каплиці Святого Георгія у Віндзорі, а також похованням у Фрогморських садах.

Зазначимо, що востаннє державний похорон члена королівської родини відбувся в 1952 році після смерті короля Георга VI. Тіло батька королеви Єлизавети II поклали у каплицю Святого Георгія.

Похорон принца Філіпа: онлайн-трансляція

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