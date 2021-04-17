У Лондоні ховають принца Філіпа: як усе відбувається – фото, відео

Британський принц Філіп помер 9 квітня 2021 року, а віддають шану йому 17 квітня. Відповідно до побажань герцога, служба відбувається у каплиці Святого Георгія. На богослужінні присутні усі члени сім'ї.
З чоловіком королеви Єлизавети ІІ герцогом Единбурзьким прощаються у Лондоні. Церемонія прощання проходить у каплиці Святого Георгія, а поховають чоловіка у Королівській усипальні.
Важливо Похорон принца Філіпа у Лондоні: онлайн-трансляція
Прощання з принцом Філіпом
Похорон принца Філіпа / Скриншот з відео
Похорон принца Філіпа / Скриншот з відео
Похорон принца Філіпа / Скриншот з відео
Похорон принца Філіпа / Скриншот з відео
Похорон принца Філіпа / Скриншот з відео
Похорон принца Філіпа / Скриншот з відео
Єлизавета ІІ на похороні принца Філіпа / Скриншот з відео
Принци Вільям та Філіп на похороні принца Філіпа / Скриншот з відео
Кейт Міддлтон на похороні принца Філіпа / Скриншот з відео
Єлизавета ІІ на похороні принца Філіпа / Скриншот з відео
Принцеса Беатріс з чоловіком на похороні принца Філіпа / Скриншот з відео
Велика Британія увійшла в стан національної жалоби та опустила прапори на всіх державних будівлях і військових об'єктах, крім Букінгемського палацу.
Раніше повідомляли, що герцог Единбурзький просив не проводити повного державного похорону. Натомість він хотів військову церемонію з приватною службою, що проводиться в каплиці Святого Георгія у Віндзорі, а також похованням у Фрогморських садах.
Зазначимо, що востаннє державний похорон члена королівської родини відбувся в 1952 році після смерті короля Георга VI. Тіло батька королеви Єлизавети II поклали у каплицю Святого Георгія.
Похорон принца Філіпа: онлайн-трансляція
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Що відомо про смерть принца Філіпа
- Чоловік британської королеви Єлизавети II помер 9 квітня 2021 року. Він спокійно пішов з життя зранку. 10 червня йому могло б виповнитися 100 років.
- Букінгемський палац не називав причину смерті принца Філіпа. Однак відомо, що стан його здоров'я значно погіршився з початку року.
- Герцога Единбурзького госпіталізували 16 лютого через погане самопочуття. Після обстежень у нього виявили інфекцію.
- 1 березня принца Філіпа перевели у лікарню Святого Варфоломія, що спеціалізується на серцево-судинних захворюваннях. Там чоловікові королеви зробили операцію на серці.
- Принц Філіп пробув у лікарні 28 днів – це найдовший час перебування його у медичному закладі.