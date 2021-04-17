Увесь світ оплакує смерть герцога Единбурзького. Особлива туга огорнула серце королеви Єлизавети II. Майже 74 роки свого життя вона провела поруч із принцом Філіпом. Була з ним й в останні хвилини життя. Як Її Величність виглядала після смерті коханого – дивіться далі.

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Перший вихід Єлизавети II після смерті чоловіка

Під час церемонії прощання з принцом Філіпом труну з чоловіком пронесли по території Віндзорського замку. За нею йшли члени королівської родини, а королева їхала в автомобілі окремо. Єлизавету II привезли під вхід каплиці Святого Георгія, де відбувалась панахида.



Єлизавета II під'їхала до каплиці на автомобілі / Скриншот з відео



Єлизавета II під'їхала до каплиці на автомобілі / Скриншот з відео



Сумний погляд Єлизавети II на похороні чоловіка / Фото Getty Images

Єлизавета II одягнула чорний траурний образ, що складався із чорного пальта, капелюшка, маски з білим окантуванням, рукавичок та сумочки. Жінка виглядала надзвичайно сумною.



Єлизавета II вийшла з автомобіля / Скриншот з відео



Образ Єлизавети II на похороні принца Філіпа / Фото Getty Images



Єлизавета II заходила у каплицю святого Георгія / Скриншот з відео



Єлизавета II у каплиці Святого Георгія на панахиді / Скриншот з відео

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