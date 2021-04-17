Увесь світ оплакує смерть герцога Единбурзького. Особлива туга огорнула серце королеви Єлизавети II. Майже 74 роки свого життя вона провела поруч із принцом Філіпом. Була з ним й в останні хвилини життя. Як Її Величність виглядала після смерті коханого – дивіться далі.
До теми Похорон принца Філіпа: хто з королівської родини проводив чоловіка в останню путь
Перший вихід Єлизавети II після смерті чоловіка
Під час церемонії прощання з принцом Філіпом труну з чоловіком пронесли по території Віндзорського замку. За нею йшли члени королівської родини, а королева їхала в автомобілі окремо. Єлизавету II привезли під вхід каплиці Святого Георгія, де відбувалась панахида.
Єлизавета II під'їхала до каплиці на автомобілі / Скриншот з відео
Єлизавета II під'їхала до каплиці на автомобілі / Скриншот з відео
Сумний погляд Єлизавети II на похороні чоловіка / Фото Getty Images
Єлизавета II одягнула чорний траурний образ, що складався із чорного пальта, капелюшка, маски з білим окантуванням, рукавичок та сумочки. Жінка виглядала надзвичайно сумною.
Єлизавета II вийшла з автомобіля / Скриншот з відео
Образ Єлизавети II на похороні принца Філіпа / Фото Getty Images
Єлизавета II заходила у каплицю святого Георгія / Скриншот з відео
Єлизавета II у каплиці Святого Георгія на панахиді / Скриншот з відео
До слова У Лондоні поховали принца Філіпа: як усе відбувалось – фото, відео
Похорон принца Філіпа: відео
Як королева Єлизавета II переживає смерть принца Філіпа
- Після смерті герцога його син принц Ендрю розповів, що королева важко переживала втрату. Вона описувала свій стан, як величезну порожнечу. Її Величність – неймовірно стійка людина, проте втрата кохання всього життя стала для неї величезним ударом.
- Через 4 дні після смерті принца Філіпа Єлизавета II повернулася до виконання королівських обов'язків. Вона взяла участь в офіційному заході, що пов'язаний із відставкою Вільяма Піла, який був на посаді лорда-камергера при королівському дворі – контролював всі публічні королівські церемонії.