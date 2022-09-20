Бажання королеви: Єлизавету II поховали поряд з принцом Філіпом

20 вересня 2022 , 09:37
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Джерело:

Букінгемський палац

У понеділок, 19 вересня, відбулося прощання з Єлизаветою II. Після всіх публічних процесій королеву поховали поряд з принцом Філіпом.

Остання церемонія поховання британської королеви відбулась поза очима великої публіки. Тому про останнє прощання повідомив Букінгемський палац.

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Єлизавету II поховали

Близько 19:30 (за лондонським часом) члени королівської родини прибули до сімейної каплиці короля Георга VI. Там відбулась приватна служба, яку провів декан Віндзорський.

Наприкінці Єлизавету ІІ поховали у каплиці, поряд з чоловіком принцом Філіпом. Таким було бажання самої королеви. Тож тепер родина возз'єдналась.

У сімейній каплиці короля окрім принца Філіпа спочивають Георг VI, королева-матір та сестра, принцеса Маргарет.


Родина короля Георга VI / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Що варто подивитися про похорон Єлизавети II

  • Трансляція прощання з Її Величністю тривала близько 9 годин. Відео поховання переглянуло понад 10 мільйонів людей. Щоб подивитися, як усе відбувалося – читайте матеріал тут.
  • Також 24 канал вів текстову трансляцію і відтворив хронологію подій 19 вересня.
  • На похорон Єлизавети II приїхала перша леді України. Вона прибула на подію разом з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
  • Новий король Чарльз III тримався стійко та виважено на прощанні з мамою, але однаково не міг стримати пригнічення та смуток.
  • Принц і принцеса Уельські взяли на похорон прабабусі своїх дітей – принца Джорджа і принцесу Шарлотту, які теж проявили стриманість і чемність. Хоч Шарлотта таки не змогла стримати сліз у болючий момент.
  • Засмучений принц Гаррі прощався з бабусею в компанії Меган Маркл. Жінка також зронила сльозу, коли труну Єлизавети II ставили у катафалк.

Автор: Марія Касій