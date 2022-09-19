На службу у Вестмінстерське абатство Кейт Міддлтон прибула в одному авто з дружиною короля Чарльза ІІІ королевою-консорт Каміллою та дітьми – 9-річним принцом Джорджем і 7-річною принцесою Шарлоттою, передає 24 канал. Вони приїхали до церкви одразу після онуків Її Величності, включаючи принцесу Беатріс і принцесу Євгенію.
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Кейт Міддлтон з дітьми на похороні Єлизавети ІІ
На похорон прабабусі Єлизавети ІІ Джордж і Шарлотта приїхали після того, як 2021 року з'явилися на церемонії прощання з принцом Філіпом. Перед богослужінням принцеса Уельська тримала доньку за руку й заспокійливо торкалася її плеча.
Кейт Міддлтон з дітьми також бачили поряд з Меган Маркл. Під час ходи за труною Її Величності вони приєдналися до принца Вільяма.
Кейт Міддлтон з дітьми та королевою-консорт Каміллою на похороні Єлизавети ІІ / Фото Sky News
Кейт Міддлтон з дітьми та Меган Маркл на похороні Єлизавети ІІ / Фото Sky News
Кейт Міддлтон з дітьми та Меган Маркл на похороні Єлизавети ІІ / Фото Sky News
Образ Кейт Міддлтон на похороні Єлизавети ІІ
На історичну подію Кейт Міддлтон одягла чорне пальто-кльош, схоже, від свого улюбленого бренду Alexander McQueen, і крислатий капелюшок з вуаллю. Цей ансамбль вона доповнила замшевими туфлями на шпильках.
Однак особливої уваги варті її прикраси. На принцесі Уельській намисто з перлами й діамантами з колекції Єлизавети ІІ. Вона одягала його на похорон принца Філіпа у квітні 2021 року, а раніше, 2017-го, на вечірку в Букінгемському палаці з нагоди святкування 70-річчя весілля Її Величності та герцога Единбурзького.
На Кейт Міддлтон сережки з перлами та діамантами, які також належали Єлизаветі ІІ.
Кейт Міддлтон прибула на службу до Вестмінстерського абатства / Фото Sky News