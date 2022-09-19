Перед президентами, прем'єр-міністрами та членами королівської сім'ї на похорон Єлизавети ІІ приїхала Олена Зеленська, передає 24 канал. У Лондоні вона представляє Україну від імені Володимира Зеленського, який не покидає країну через повномасштабну війну з росією.

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Олена Зеленська на похороні Єлизавети ІІ

У Вестмінстерському абатстві Олена Зеленська зайняла місце біля проходу, чотири ряди позаду президента Франції Еммануеля Макрона та його дружини Бріжит. Поряд з нею прем'єр-міністром України Денис Шмигаль. Перша леді України вбрана у чорне траурну сукню, а з аксесуарів обрала лаконічний капелюшок та кольє з перлів.

Олена Зеленська на похороні Єлизавети ІІ / Фото PA

Похорон Єлизавети II: онлайн-трансляція

Нагадаємо, у Великій Британії так коментували появу Олени Зеленської на похороні Єлизавети ІІ: "Присутність Олени Зеленської є ще одним свідченням глобальної підтримки України в умовах ізоляції росії. Британія є одним з найвірніших союзників України. Її присутність на похоронах є ознакою дружби та взаємної поваги".

До слова, до Лондона Олена Зеленська прибула раніше. У неділю, 18 вересня, вона віддала шану королеві Єлизаветі ІІ та зустрілася з Кейт Міддлтон, принцесою Уельською. Цікаво, що поряд з першою леді у VIP-зоні Вестмінстерської зали були присутні прем'єр-міністром України Денис Шмигаль, Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Вадим Пристайко та його дружина Інна.