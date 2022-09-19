Раніше було невідомо, чи принц і принцеса Уельські наважаться взяти з собою на похорон Єлизавети II дітей. Вони й справді залишили вдома наймолодшого Луї, але принц Джордж і принцеса Шарлотта були присутні на церемонії.
До слова Без бешкетника Луї: Кейт Міддлтон з дітьми на похороні Єлизавети ІІ – фото
Принцеса Шарлотта на прощанні з королевою
Дівчинка прибула до Вестмінстерського абатства разом з мамою. Вся сім'я принца й принцеси Уельських возз'єдналися на службі, де сиділи у першому ряді.
Принцеса Шарлотта одягнула чорну сукенку з пишною спідницею та пальто. Вона також вперше за весь час постала в капелюшку з бантом. ЗМІ пишуть, що це дорослий та зворушливий жест на честь Єлизавети ІІ.
Образ Шарлотти доповнила невелика брошка у формі підкови. Можливо, це теж відсилання до прабабусі, зокрема, її любов до коней.
Принцеса Шарлотта в авто / Фото Sky News
Як принцеса Шарлотта реагувала на втрату прабабусі
- Як розповідала публіці принцеса Уельська, принц Джордж "розуміє втрату", тоді як принцеса Шарлотта і принц Луї усвідомили це меншою мірою.
- Принцеса Шарлотта зі старшим братом була присутньою на поминках за прадідом принцом Філіпом. Тому батьки вирішили, що вони зможуть витримати церемонію.
- "Як батьки, вони, звичайно, довго думали про те, чи мають їхні діти супроводжувати їх. Звичайно, Луї ще надто маленький, але Джордж і Шарлотта впораються".