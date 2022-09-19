Раніше було невідомо, чи принц і принцеса Уельські наважаться взяти з собою на похорон Єлизавети II дітей. Вони й справді залишили вдома наймолодшого Луї, але принц Джордж і принцеса Шарлотта були присутні на церемонії.

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Принцеса Шарлотта на прощанні з королевою

Дівчинка прибула до Вестмінстерського абатства разом з мамою. Вся сім'я принца й принцеси Уельських возз'єдналися на службі, де сиділи у першому ряді.

Принцеса Шарлотта одягнула чорну сукенку з пишною спідницею та пальто. Вона також вперше за весь час постала в капелюшку з бантом. ЗМІ пишуть, що це дорослий та зворушливий жест на честь Єлизавети ІІ.

Образ Шарлотти доповнила невелика брошка у формі підкови. Можливо, це теж відсилання до прабабусі, зокрема, її любов до коней.



Принцеса Шарлотта в авто / Фото Sky News

Зауважимо, щоб заспокоїти дівчинку, матуся Кейт Міддлтон завжди була біля донечки та інколи торкалась її плеча. Однак принцеса Шарлотта та її брат принц Джордж проявили стриманість й чемність упродовж служби та усіх церемоній.

Як принцеса Шарлотта реагувала на втрату прабабусі