Остання церемонія поховання британської королеви відбулась поза очима великої публіки. Тому про останнє прощання повідомив Букінгемський палац.
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Єлизавету II поховали
Близько 19:30 (за лондонським часом) члени королівської родини прибули до сімейної каплиці короля Георга VI. Там відбулась приватна служба, яку провів декан Віндзорський.
Наприкінці Єлизавету ІІ поховали у каплиці, поряд з чоловіком принцом Філіпом. Таким було бажання самої королеви. Тож тепер родина возз'єдналась.
У сімейній каплиці короля окрім принца Філіпа спочивають Георг VI, королева-матір та сестра, принцеса Маргарет.
Родина короля Георга VI / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Що варто подивитися про похорон Єлизавети II
- Трансляція прощання з Її Величністю тривала близько 9 годин. Відео поховання переглянуло понад 10 мільйонів людей. Щоб подивитися, як усе відбувалося – читайте матеріал тут.
- Також 24 канал вів текстову трансляцію і відтворив хронологію подій 19 вересня.
- На похорон Єлизавети II приїхала перша леді України. Вона прибула на подію разом з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
- Новий король Чарльз III тримався стійко та виважено на прощанні з мамою, але однаково не міг стримати пригнічення та смуток.
- Принц і принцеса Уельські взяли на похорон прабабусі своїх дітей – принца Джорджа і принцесу Шарлотту, які теж проявили стриманість і чемність. Хоч Шарлотта таки не змогла стримати сліз у болючий момент.
- Засмучений принц Гаррі прощався з бабусею в компанії Меган Маркл. Жінка також зронила сльозу, коли труну Єлизавети II ставили у катафалк.