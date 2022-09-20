Остання церемонія поховання британської королеви відбулась поза очима великої публіки. Тому про останнє прощання повідомив Букінгемський палац.

Читайте також Улюблені поні та коргі Єлизавети II попрощалися з господинею: милі фото

Єлизавету II поховали

Близько 19:30 (за лондонським часом) члени королівської родини прибули до сімейної каплиці короля Георга VI. Там відбулась приватна служба, яку провів декан Віндзорський.

Наприкінці Єлизавету ІІ поховали у каплиці, поряд з чоловіком принцом Філіпом. Таким було бажання самої королеви. Тож тепер родина возз'єдналась.

У сімейній каплиці короля окрім принца Філіпа спочивають Георг VI, королева-матір та сестра, принцеса Маргарет.



Родина короля Георга VI / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Що варто подивитися про похорон Єлизавети II