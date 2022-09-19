Король Чарльз III прибув до Вестмінстер-холу близько 10:30. Він приїхав разом із сином, принцом Вільямом, повідомляє 24 канал.
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Чарльз III на похороні матері
Короля зустріли бурхливими оплесками, коли він їхав уздовж параду Кінної гвардії.
Чарльз ІІІ / Фото Sky News
Згодом Чарльз ІІІ очолив жалобну процесію за труною Єлизавети ІІ. Він йшов у військовій формі поряд з сестрою принцесою Анною та братами Ендрю і Едвардом.
Чарльз ІІІ / Фото Getty Images
Чарльз ІІІ / Фото Sky News
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