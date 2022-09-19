На похорон Єлизавети II до Вестмінстерського абатства прибули її діти та онуки. Серед них – принц Гаррі й Меган Маркл, які вийшли з королівської родини, але не менш засмучені втратою, повідомляє 24 канал.
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Гаррі та Меган на похороні Єлизавети II
Принц Гаррі разом з іншими членами королівської родини йшов пішки у жалобній процесії, що рушила з Вестмінстер-холу до Вестмінстерського абатства. Він не був одягнений у військову форму, а у темний костюм. Поряд з ним був принц Вільям.
Члени родини з принцом Гаррі / Фото Sky News
Меган Маркл натомість приїхала до абатства автомобілем, як й інші жінки з королівських сімей. Вона була одягнена в чорну лаконічну сукню та капелюх з широкими крисами. Дружина Гаррі вклала волосся у пучок і доповнила образ перлинними сережками, що символізують сльози.
Меган Маркл на похороні Єлизавети ІІ / Фото Sky News
Подружжя возз'єдналось в абатстві, ставши поруч один одного. Вони посіли місця в другому ряді, позаду короля Чарльза III та королеви-консорт Камілли.
Принц Гаррі й Меган та смерть Єлизавети II
- Онук Її Величності та його дружина мали непрості стосунки з королевою через їхній відхід з монаршої родини та рішення покинути обов'язки. Втім, вони однаково підтримували зв'язок після переїзду до США.
- Востаннє подружжя бачилось з Єлизаветою II на святкуванні платинового ювілею її правління. Тоді вони взяли з собою дітей та познайомили доньку Лілібет з королевою.
- Принц Гаррі приїхав у Балморал 8 вересня, але не встиг попрощатися з бабусею. Через кілька днів він з Меган, Вільямом і Кейт вийшли до воріт Віндзорського замку, щоб поспілкуватися з народом. Це було їхнє об'єднання в скорботі.
- Чимало обговорень викликало вбрання принца Гаррі. Журналісти повідомляли, що йому не дозволили одягнути військову форму. Втім, він все-таки з'явився у ній на чуваннях в складі Вігілії принців, але без ініціалів королеви на них.