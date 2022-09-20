Последняя церемония погребения британской королевы состоялась вне глаз великой публики. Поэтому о последнем прощании сообщил Букингемский дворец.
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Елизавету II похоронили
Около 19:30 (по лондонскому времени) члены королевской семьи прибыли в семейную часовню короля Георга VI. Там прошла частная служба, которую провел декан Виндзорский.
В конце Елизавета II похоронили в часовне рядом с мужем принцем Филиппом. Таково было желание самой королевы. Теперь семья воссоединилась.
В семейной часовне короля кроме принца Филиппа покоятся Георг VI, королева-мать и сестра, принцесса Маргарет.
Семья короля Георга VI / Фото с инстаграма королевской семьи
Что стоит посмотреть о похоронах Елизаветы II
- Трансляция прощания с Ее Величеством продолжалась около 9 часов. Видео захоронения просмотрело более 10 миллионов человек. Чтобы посмотреть, как все происходило, читайте материал здесь.
- Также 24 канал вел текстовую трансляцию и воспроизвел хронологию событий 19 сентября.
- На похороны Елизаветы II приехала первая леди Украины. Она прибыла на событие вместе с премьер-министром Денисом Шмигалем.
- Новый король Чарльз III держался стойко и взвешенно на прощании с мамой, но все равно не мог сдержать угнетения и уныния.
- Принц и принцесса Уэльские взяли на похороны прабабушки своих детей – принца Джорджа и принцессу Шарлотту, тоже проявивших сдержанность и учтивость. Хотя Шарлотта не смогла сдержать слез в болезненный момент.
- Расстроенный принц Гарри прощался с бабушкой в компании Меган Маркл. Женщина также уронила слезу, когда гроб Елизаветы II ставили в катафалк.