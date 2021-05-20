За день до другого півфіналу вокаліст ісландського гурту Daði & Gagnamagnið Даді Фрейр повідомив про інфікування коронавірусом. Лідери букмекерських прогнозів, яким пророкували 5 місце у фіналі, не змогли наживо запалити сцену в Роттердамі.

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Ісландія не прибула на Євробачення

Групі пропонували виступити без соліста, однак учасники виявили солідарність та не погодилися на таку альтернативу.

Згідно з цьогорічними правилами, країну не дискваліфікували. Натомість у залі показали відео з генеральної репетиції гурту Daði & Gagnamagnið. Він виступив під номером 8 з піснею 10 Years та однаково завоював глядацькі симпатії – у залі гучно плескали та кричали протягом довгого часу.

Євробачення-2021 Ісландія – Daði & Gagnamagnið – 10 Years: дивитися відео онлайн

Коронавірус на Євробаченні-2021