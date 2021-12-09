Після звинувачень і скандалу з Вікою з "НеАнгелів": Слава Камінська випустила пісню "Аб'юзер"

Співачка Слава Камінська представила фанам музичну новинку. Вона поглузувала зі скандалу з Вікторією Смеюхою та випустила пісню "Аб'юзер".

Публічний скандал між колишніми солістками гурту "НеАнгели", схоже, надихнув співачку Славу Камінську на створення нової пісні. Вона випустила композицію під назвою "Аб'юзер".

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Слава Камінська випустила кліп

Виконавиця поділилась, що нову пісню "Аб'юзер" вважає продовженням стилю попереднього треку SLAVA BOGU.

У новому синглі зірка описала історію з особистого життя, тож Слава Камінська вважає пісню автобіографічною. Але водночас запевняє, що в пісні немає нічого спільного з Вікторією Смеюхою, з якою був скандал.

Більшість людей вважають, що некоректні вислови колишньої колеги – це піар. Але я вважаю це підлістю. Цей трек вийшов лише завдяки символічній назві. Я готова гордо нести звання "Головний аб'юзер країни", але, крім назви, у цій пісні немає нічого спільного із вищезгаданою жінкою,

– прокоментувала вихід пісні зірка.

SLAVA KAMINSKA – "Аб'юзер": слухайте онлайн

Скандал між Вікторією Смеюхою та Славою Камінською