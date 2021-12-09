Після звинувачень і скандалу з Вікою з "НеАнгелів": Слава Камінська випустила пісню "Аб'юзер"
Джерело:ютуб SLAVA KAMINSKA
Співачка Слава Камінська представила фанам музичну новинку. Вона поглузувала зі скандалу з Вікторією Смеюхою та випустила пісню "Аб'юзер".
Публічний скандал між колишніми солістками гурту "НеАнгели", схоже, надихнув співачку Славу Камінську на створення нової пісні. Вона випустила композицію під назвою "Аб'юзер".
Актуально "Не говори багато": Вікторія Смеюха боролась з комплексами через булінг в "НеАнгелах"
Слава Камінська випустила кліп
Виконавиця поділилась, що нову пісню "Аб'юзер" вважає продовженням стилю попереднього треку SLAVA BOGU.
У новому синглі зірка описала історію з особистого життя, тож Слава Камінська вважає пісню автобіографічною. Але водночас запевняє, що в пісні немає нічого спільного з Вікторією Смеюхою, з якою був скандал.
Більшість людей вважають, що некоректні вислови колишньої колеги – це піар. Але я вважаю це підлістю. Цей трек вийшов лише завдяки символічній назві. Я готова гордо нести звання "Головний аб'юзер країни", але, крім назви, у цій пісні немає нічого спільного із вищезгаданою жінкою,
– прокоментувала вихід пісні зірка.
SLAVA KAMINSKA – "Аб'юзер": слухайте онлайн
Скандал між Вікторією Смеюхою та Славою Камінською
- Ще до розпаду дуету "НеАнгели" було відомо, що між Вікторією та Славою часто ставалися конфлікти. Однак кілька тижнів тому між ексколегами сталась публічна сварка. Вона розпочалась з жартівливого відео від Слави, де вона начебто принизила танці Вікторії.
- У відповідь Смеюха показала відео, як розрізає та їсть торт із зображенням обличчя Камінської. У відповідь Слава Камінська назвала вчинок Віки "вульгарним". Та за словами Смеюхи, насправді вона подзвонила артистці та вилаяла її за відео.
- Вікторія Смеюха згодом дала інтерв'ю, де розповіла про знущання з боку Слави Камінської. Вона нібито могла її вдарити, виривала волосся та принижувала.
- Слава ж розповіла свою версію стосунків у колективі. Знаменитість вважає, що Смеюха опублікувала відео з тортом і дає "гидкі інтерв'ю" про колегу тому, що хоче здобути популярність перед випуском нової пісні. Вона підтвердила, що ситуація з вирваним волоссям справді була, але конфлікт почала саме Смеюха.
- Камінська впевнена, що практично всі сварки провокує Віка. Тепер співачка не хоче навіть вітатися з ексколегою та через її образливе відео й безліч інтерв'ю скасувала концерти "НеАнгелів".