Як повідомляли раніше Вікторія і Слава, а також їхній продюсер Юрій Нікітік, співачки продовжать виступатим разом на певних концертах і корпоративах, які були замовлені раніше. Але після низки скандалів між зірками, Камінська заявила, що не виступить на одній сцені з Вікторією.

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Я від них (концертів, – Showbiz 24) відмовилась. Тому що я не вийду на сцену з людиною, яка себе так поводить. Це людина, з якою я працювати на одній сцені не хочу… Зараз я з нею категорично не вийду. На Новий рік буде працювати SLAVA KAMINSKA, а не "НеАнгели",

– заявила Слава Камінська.

За її словами, приводом для цього стали заяви Смеюхи про булінг прямо під час одного з концертів, а також остання ситуація із тортом, де Вікторія "розрізала" зображення обличчя Слави. Ще місяць тому Вікторія приходила у гримерну Слави і вибачалась перед нею та просила примирення. Але без жодних на те причин повторно спровокувала конфлікт.

Зараз Слава не хоче співати з Вікторією і не впевнена, чи привіталась би з нею на вулиці.



Слава Камінська і Вікторія Смеюха / Фото з інстаграму співачки

Нікітін про майбутнє "НеАнгелів"

Одразу після новини про розпад колективу у квітні 2021 року продюсер Юрій Нікітін розповідав, що співпрацюватиме зі Славою Камінською та Вікторією Смеюхою. Він зазначав, що Слава має більшу команду, ніж Віка, і вона більше готова до сольного етапу. Але співачки продовжать виконувати весь репертуар на корпоративах і закритих вечірках.

Ми продовжуємо працювати спільно. Кожна солістка окремо у своїх програмах не співатиме основні хіти "НеАнгелів". Репертуар гурту залишиться в рамках гурту,

– казав раніше продюсер.