Колишні солістки "НеАнгелів" активно діляться скандальними деталями про досвід роботи в колективі після публічної сварки. Вікторія Смеюха днями розповіла, як потерпала від постійних принижень.

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Віка з "НеАнгелів" про булінг

Смеюха розповіла, що у свій бік часто чула приниження й образливі коментарі. Через це співачка почала думати, що з нею щось не так.

Це постійні закиди, шпильки й, мабуть, це називається в наш час "булінг". У моєму випадку як: не говори багато, не танцюй багато, не забирай квіти, не давай автографи, не фотографуйся. Вона в мені зароджувала комплекси. І у мене пішло багато років, щоб це опрацювати та вийти з цього стану,

– зізналася артистка.

Вікторія Смеюха вважає, що завдяки її доброті та розумінню дует зміг працювати 15 років. "Гурту могло б не бути вже на п'ятому році існування", – поділилась виконавиця.

Та попри весь "аб'юз", який Вікторія терпіла упродовж довгого часу, вона не тримає зла на колегу Славу Камінську: "Я хочу сказати, що я її люблю, досі люблю попри все".

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Цікаво, що під час розповіді Вікторія Смеюха не називала імені Слави. Це вона пояснила тим, що боїться знову згадувати її ім'я. "Мені страшно називати це ім'я, бо не знаю, як ця людина це сприйме, бо правду не люблять, бояться її", – зауважила зірка. Та після публічного конфлікту більш як очевидно, що вона мала на увазі Славу Камінську.



"НеАнгели" / Фото з інстаграму гурту

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