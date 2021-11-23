Колишня солістка гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха відповіла на багаторічний булінг від Слави Камінської скандальним відео, на якому їсть торт із зображенням співачки. Після цього Камінська почала телефонувати Вікторії, її рідним та менеджерам з вимогою видалити відео.

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За словами Вікторії Смеюхи, її колишня колега звернулась до неї у вкрай негативному тоні.

Це було у досить образливій манері: "Та ти у***ище, я всіх забрала музикантів, і в тебе не буде ані музикантів, ані концертів – ніколи". Було таке сказано,

– розповіла співачка.



"НеАнгели" / Фото з інстаграму гурту

В інтерв'ю Вікторія Смеюха знову пригадала, як страждала від постійного булінгу та фізичного аб'юзу з боку Слави Камінської.

Зі Славою був момент, і не один, коли було рукоприкладство. Якось Слава вп'ялася мені у волосся і вирвала дуже багато волосся з голови. Це страшно згадувати, тому що голова моя боліла десь тиждень. Тоді я зрозуміла, що боюся. Я боюся навіть засинати в автобусі,

– зізналась зірка.

Ексучасниця "НеАнгелів" додала, що колись Слава кинула у неї склянку за те, що та відмовилась ділитися бутербродом. За словами Вікторії, вона намагалась бути розумнішою в колективі й не хотіла провокувати конфлікт.

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