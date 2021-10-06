Після возз'єднання з Лопес: Бен Аффлек зізнався, що почувається найщасливішим

6 жовтня 2021 , 17:07
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Джерело:

extratv

Американський актор Бен Аффлек днями дав коротке інтерв'ю. Він розповів, що зараз перебуває у найкращому періоді свого життя.

Актор Бен Аффлек та виконавиця Дженніфер Лопес проводять якнайбільше часу разом. Вони намагаються часто підтримувати один одного на важливих заходах.

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Бен Аффлек про свій стан

Днями знаменитості разом прибули на приватний показ нового фільму "Ніжний бар", у якому взяв участь Бен Аффлек. Він дав коротке інтерв'ю журналістам, де зізнався, що найщасливіший.

Я задоволений. Життя прекрасне. Я пишаюся всім, що я роблю. Зараз один з найщасливіших періодів в моєму житті,
– поділився актор.

Очевидно, що це пов'язано з романом зірки з Дженніфер Лопес. Цікаво, що вже не вперше Бен Аффлек дає інтерв'ю після возз'єднання.

Раніше Бен Аффлек висловив захоплення коханою. "Я в захопленні від того, як Дженніфер впливає на світ. Джей надихнула багато людей відчути, що в них є своє місце за столом у цій країні", – сказав тоді голлівудський актор.

Возз'єднання Бена Аффлека та Дженніфер Лопес: коротко

  • Через певний час після розриву з Алексом Родрігесом, співачка почала проводити час з Беном Аффлеком. Спершу друзі пари підозрювали, що такі відносини – лише дружні.
  • Згодом знаменитостей бачили разом на відпочинку, що тільки підігрівало чутки про роман. Вже в червні папараці підловили закоханих за поцілунками. Це частково підтвердило інформацію інсайдерів про відновлення їхнього роману, який завершився 20 років тому. 
  • Дженніфер Лопес та Бен Аффлек перестали приховувати свої стосунки від шанувальників після відпочинку у Франції. Та цілковито офіційним роман став на Венеційському кінофестивалі. Пара вперше вийшла у світ у розкішних образах.


Бен Аффлек і Дженніфер Лопес / Фото Getty Images

Автор: Марія Касій