Після розставання з Родрігесом: якого чоловіка бачить поряд Дженніфер Лопес

23 квітня 2021 , 15:44
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Джерело:

Us Weekly

Американська виконавиця Дженніфер Лопес переживає складний час через розрив заручин і довгих стосунків з Алексом Родрігесом. Однак вона не засмучується, адже знає, якого чоловіка хоче бачити біля себе. Головне для знаменитості – можливість довіряти партнерові.

Головною причиною розставання знаменитої американської виконавиці Дженніфер Лопес та спортсмена Алекса Родрігеса стала недовіра у стосунках. Саме тому при виборі наступного бойфренда артистка зважатиме на це почуття.

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Якого чоловіка бачить поряд Дженніфер Лопес

Після офіційного оголошення про розрив стосунків ні співачка, ні бейсболіст не беруться коментувати причини й наслідки розставання. Однак інформацією діляться близькі друзі пари. Так, товариш Джей Ло розповів, що для зірки важливо, щоб партнер не боявся інвестувати в неї кошти.

Вона хоче партнера, який буде готовий в неї інвестувати. А також того, кому вона зможе довіряти, навіть коли її коханого немає поруч,
– пише видання.

Зазначимо, що зараз для виконавиці важливо, щоб її майбутній бойфренд не викликав жодних сумнівів щодо його почуттів. Адже під час стосунків з Алексом Родрігесом Дженніфер Лопес відчувала страх, що наречений може її зрадити. Досі невідомо, чи правдою є чутки про роман артиста із зіркою реаліті-шоу.

Розставання Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса: коротко

  • Найперші чутки про кризу в стосунках знаменитостей з'явилися в лютому цього року. Дженніфер та Алекс зізналися, що були у сімейного психолога. Причиною стали дрібні сварки через карантин. До того ж Родрігеса підозрювали у шахрайстві.
  • Вже наступного місяця стало відомо про розрив зіркової пари. Але це знову виявилось припущенням – згодом артистка спростувала гучну новину, хоч і визнала, що проблеми існують.
  • Наречені робили все для того, щоб врятувати стосунки. Але 15 квітня Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес офіційну заявили про розрив. Ймовірно, що саме виконавиця стала ініціаторкою розставання.
Автор: Марія Касій