Інсайдери запевняють, що Дженніфер Лопес легко переносить завершення 4-річних стосунків з Родрігесом. Вона з головою занурилася в роботу над новим фільмом Shotgun Wedding, зйомки якого відбуваються в Домінікані. Актрису рятує не тільки кінематограф, а й підтримка близьких – дітей Емми та Максиміліана, ексчоловіка співака Марка Ентоні.

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"У Дженніфер все добре. Вона все ще знімається в Домініканській Республіці. Діти навідували її, і вони роблять її найщасливішою", – запевняють інсайдери.

У Дженніфер і Марка прекрасні стосунки. Їй дуже приємно, що він поруч (з дітьми – ред. Showbiz 24) в той час, як їй доводиться працювати за кордоном,

– йдеться в джерелі.

Зазначимо, Дженніфер Лопес телефонувала колишньому чоловікові й тоді, коли вони з Алексом Родрігесом все ще намагалися врятувати свої 4-річні стосунки. Зірка ділилася фото з розмови з Марком Ентоні по FaceTime. Під час цього була присутня їхня спільна донька Емма.

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