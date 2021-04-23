Інсайдери запевняють, що Дженніфер Лопес легко переносить завершення 4-річних стосунків з Родрігесом. Вона з головою занурилася в роботу над новим фільмом Shotgun Wedding, зйомки якого відбуваються в Домінікані. Актрису рятує не тільки кінематограф, а й підтримка близьких – дітей Емми та Максиміліана, ексчоловіка співака Марка Ентоні.
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"У Дженніфер все добре. Вона все ще знімається в Домініканській Республіці. Діти навідували її, і вони роблять її найщасливішою", – запевняють інсайдери.
У Дженніфер і Марка прекрасні стосунки. Їй дуже приємно, що він поруч (з дітьми – ред. Showbiz 24) в той час, як їй доводиться працювати за кордоном,
– йдеться в джерелі.
Зазначимо, Дженніфер Лопес телефонувала колишньому чоловікові й тоді, коли вони з Алексом Родрігесом все ще намагалися врятувати свої 4-річні стосунки. Зірка ділилася фото з розмови з Марком Ентоні по FaceTime. Під час цього була присутня їхня спільна донька Емма.
Що відомо про розрив Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса
- Перші припущення про те, що наречені розійшлись через 2 роки після заручин, з'явилися ще на початку березня. Однак тоді пара спростувала чутки про розрив та заявила, що намагається врятувати свій союз і "працює над деякими речами".
- Схоже, знаменитості й справді робили все, щоб залишитися разом, однак вже 15 квітня офіційно розійшлись, зізнавшись, що їм краще бути друзями.
- Як стверджують інсайдери, Джей Ло ініціювала розрив заручин з Алексом Родрігесом, адже в неї похитнулась довіра до коханого. Згодом ЗМІ назвали ще одну ймовірну причину розставання пари – співачка не почувалась у безпеці та "була досить нещасливою" зі спортсменом.