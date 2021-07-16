Підсумки тижня: пологи дружини Добриніна, номінанти Еммі та перші учасники "Танців з зірками"

Минулого тижня відбулось чимало радісних подій: кілька зірок народили своїх первістків, а дехто навіть оголосив про свою другу вагітність. Також організатори шоу "Танці з зірками" почали підготування до нового сезону, а українські зірки "рванули" за кордон після фестивалю Atlas Weekend.

Дружина Добриніна народила сина

Навколо подружжя Даші Квіткової та Нікіти Добриніна останнім часом вирує чимало новин. А все тому, що на 40-му тижні вагітності дружина героя "Холостяка" 9 сезону народила первістка. Відомо, що пара відповідально готувалась до зачаття та народження малюка. Певний час Даші не вдавалось завагітніти, але радісна звістка застала їх несподівано. Впродовж вагітності пара багато подорожувала та робила ремонт у своєму новому будинку, аби там почати доглядати за дитиною.

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Пологи Даші відбулись 13 липня зранку, як і планували медики. Народжувала блогерка в одній з приватних клінік Києва, де часто народжують зірки. Пологи жінки тривали 7 годин, а перед цим пара навіть встигла ситно повечеряти. Вже через дві доби пару виписували з клініки, і тепер сім'я насолоджується спільним проведенням часом вдома. Свого малюка пара назвала Левом.

Валерія Гузема стала мамою

Ще на одну українку-матусю стало більше – ювелір Валерія Гузема цього тижня теж вперше стала мамою. Сталось це 8 липня, але новиною Гузема поділилась лише 13 липня. Жінка народила сина від свого коханого Тимура Фаткулліна і назвала на честь нього. Пологи жінки теж відбулись у київській приватній клініці, де й у Даші, щоправда, невідомо, чи був присутній на пологах її чоловік.

Зазначимо, що про свою вагітність Гузема повідомила у березні 2021 року.

Еммі оголосила номінантів

Американська телевізійна академія в Лос-Анджелесі оголосила список номінантів на одну з головних кінопремій – премію Еммі. Оголошення відбулося онлайн 12 липня, як і попередього 2020 року, у зв'язку з карантинними вимогами. Сама ж премія відбудеться 19 вересня о 15:00 за київським часом, а поки журі обрали найкращі фільми, серіали та знімальні команди, що вийшли у прайм-тайм у період із 1 червня 2020 по 31 травня 2021 року.

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Лідерами за кількістю номінацій стали серіали "Корона" і "Мандалорець" – вони розділили перше місце в номінаціях, зайнявши місця у 24-ох категоріях. Також чимало статуеток мають можливість зібрати стрічки WandaVision (23 номінації), "Розповідь служниці" (21), Saturday Night Live (21), "Тед Лассо" (20), "Країна Лавкрафта" (18), "Ферзевий гамбіт" (18) і "Мейр з Істтауна" (16). Варто додати, що сервіси HBO / HBO Max лідирують в номінаціях серед стримінгових платформ, за ним "йде" Netflix, а потім Disney.

Із цікавинок, інтерв'ю Меган Маркл та принца Гаррі для Опри Вінфрі теж номінували на Еммі. Розмова потрапила в категорію "Видатний документальний або спеціальний випуск". Також на кінопремії Еммі фанатам серіалу "Друзі" слід очікувати ще одне возз'єднання головних акторів стрічки! Додамо, що у категорії "Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі" вперше за історію премії номінована трансгендерна жінка Елджей Родрігес.

Новий сезон "Танців з зірками-5"

Українці вже давно полюбили знамените шоу "Танці з зірками", що виходить на телеканалі "1+1". Новий сезон, п'ятий, обіцяють випустити вже цієї осені. Ще раніше повідомлялось, що головним хореографом шоу стане колишня переможниця проєкту та зірка танців Олена Шоптенко.

Минулого тижня також стало відомо про перших двох учасників 5 сезону:

нею стала співачка Джамала, яка перед проєктом схудла на 12 кілограмів;

до шоу приєднався лідер гурту ТНМК Фагот.

Зокрема стало відомо про першого суддю проєкту – танцівника та колишнього "Холостяка" Максима Чмерковського. Наразі немає жодних деталей щодо дати виходу нового сезону, а також інших учасників проєкту.

Ешлі Грем – вдруге вагітна

Понад рік тому знаменита пишнотіла модель вперше стала мамою – у січні 2020 року вона народила сина Ісаака та ростила його в умовах пандемії на ранчо. Але, схоже, вона та її чоловік Джастін Ервін вирішили не робити паузу і незадовго після перших пологів наважились на другу дитину. Відомо, що пара у 2020 році святкувала 10 років шлюбу.

Судячи з фото, яке опублікувала Ешлі у мережі, жінка перебуває щонайменше на другому триместрі вагітності.

Зі сцени – на відпочинок

Після гучного та доволі скандального фестивалю Atlas Weekend в Україні, що прогримів всередині липня, українські знаменитості, не довго чекаючи, відправились за кордон. Головні хедлайнери шоу – Настя Каменських, Тарас Тополя, Сергій Бабкін та інші взяли відпустки і відправились на море. До них також приєднались інші зірки, які не були долучені до фестивалю, але вже давно хотіли поніжитись під сонечком на курорті.

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Настя Каменських з Потапом полетіли, ймовірно, у Туреччину;

Тарас Тополя відправився із синами та дружиною Alyosha на Кіпр;

Маша Єфросиніна також обрала для себе та сина відпочинок у Туреччині;

Світлана Тарабарова разом з коханим провела кілька днів у Болгарії;

Влад Яма з коханою та сином полетів у Грецію;

Володимир Жогло відправився з дружиною у Єгипет.

Російські гастролери – в Україні

Втім, не обійшлось минулого тижня без скандалів. Низка зірок з Росії вже почали активно організовувати свої концерти в Україні, попри свої старі заяви про російське "братство", "Крим – наш" та інше. Серед них були:

реп-дует HammAli & Navai, які дали концерт в Одесі 10 липня. Іронічно, але виступ артистів затримали на кілька годин через те, що охоронець не хотів пускати співака Navai без його паспорту; попри заборону в'їзду в Україну, російський виконавець Morgenshtern 9 липня теж начебто був в Україні зі своєю дівчиною, але якою була мета візиту – невідомо; наприкінці червня не менш одіозний співак Баста теж давав концерт у Києві, а вслід за ним вирішив приїхати виконавець Елджей. Чоловік дасть свій концерт 13 серпня у столиці України; про намір дати 2 концерти вже заявила Ані Лорак. У мережі вже почався продаж квитків в Одесу, а самі концерти повинні відбутись 16 і 17 липня в Одесі.

Майже жоден концерт не обійшовся раніше без інцидентів, тому варто очікувати на чимало провокацій, зважаючи на скандальне минуле зірок. Особливо це стосується Ані Лорак, яка 7 років живе та працює в Росії та ігнорує російську агресію на території України.