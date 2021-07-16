Відомо, що у 2020 році СБУ заборонила Елджею приїжджати в Україну найближчі три роки через нібито виступ на окупованому Росією Криму. Втім, Елджей подав позов і вимагав скасувати заборону. Згодом суд дійшов висновку, що рішення СБУ було безпідставним і таким чином з нього зняли заборону. Але через карантинні обмеження в Україні Елджей, як і багато інших виконавців, почали давати концерти лише у 2021 році.

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Відтак, на сайті події повідомляється, що концерт Елджея відбудеться 13 серпня у КВЦ Парковий. На думку організаторів, на концерт росіянина Елджея варто піти через:

"Гучне повернення крутого артиста до Києва;

Новий образ, новий статус і новий звук;

Головні хіти та нові бенгери у живому виконанні".

Варто додати, шо у жовтні 2018 року в інтерв'ю "РИА Новости Новосибирск" Еджей заявляв, що вважає Крим російською територією. Чоловік також має тісні стосунки зі скандальними Morgenshtern, Тіматі та іншими.

Концерти росіян в Україні

Всього за останній рік в Україні намагались дати концерт або дали їх такі зірки, як