Відомо, що у 2020 році СБУ заборонила Елджею приїжджати в Україну найближчі три роки через нібито виступ на окупованому Росією Криму. Втім, Елджей подав позов і вимагав скасувати заборону. Згодом суд дійшов висновку, що рішення СБУ було безпідставним і таким чином з нього зняли заборону. Але через карантинні обмеження в Україні Елджей, як і багато інших виконавців, почали давати концерти лише у 2021 році.
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Відтак, на сайті події повідомляється, що концерт Елджея відбудеться 13 серпня у КВЦ Парковий. На думку організаторів, на концерт росіянина Елджея варто піти через:
- "Гучне повернення крутого артиста до Києва;
- Новий образ, новий статус і новий звук;
- Головні хіти та нові бенгери у живому виконанні".
Варто додати, шо у жовтні 2018 року в інтерв'ю "РИА Новости Новосибирск" Еджей заявляв, що вважає Крим російською територією. Чоловік також має тісні стосунки зі скандальними Morgenshtern, Тіматі та іншими.
Концерти росіян в Україні
Всього за останній рік в Україні намагались дати концерт або дали їх такі зірки, як
- Баста, який давав концерт в Києві у червні 2021 року;
- Валерій Меладзе виступив на фестивалі Atlas Weekend, де зібрав під сценою тисячі людей;
- Попри внесення у "чорний список", в Київ начебто тижнем раніше приїжджав Morgenshtern;
- Співак Navai теж приїжджав з концертом в Одесу.