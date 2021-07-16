За словами артистки, вона не одразу взяла себе в руки. Друга вагітність Джамали припала на час карантину, тому вона проводила вечори за серіалами з печивом навіть після пологів. Її мотивацією для схуднення став улюблений одяг.

До теми Джамала приголомшила яскравим образом в топі та штанах: фото

"Мені дуже хотілося вдягнути своє вбрання, щоб воно виглядало на мені так само як і до вагітності", – зізналась співачка.

Тоді Джамала звернулась до особистого нутриціолога, який допоміг налагодити режим харчування. Вона повільно втрачала вагу. Мінус, який вона побачила на вагах за два тижні дієти, її страшенно засмутив.

Перший місяць був найскладніший. Через два тижні я скинула лише 800 грамів. Я була шокована! Я ж супервідмінниця, нічого не їла – жодного печива, солодкого, молочного, фруктів,

– пригадала співачка.

Однак вона не опустила руки й за кілька місяців схудла на 12 кілограмів! Правильного харчування зірка дотримується й зараз. Зрідка вона може дозволити собі вареники з картоплею чи гамбургер, однак після цього почувається недобре.

Джамала після схуднення на 12 кілограмів / Фото з інстаграму співачки