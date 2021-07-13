Зірка оприлюднила кілька зворушливих знімків свого первістка та як вона годує його грудьми. Прихильники залишились у захваті від знімків.
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Найщасливіший момент у моєму житті. 8.07.21. Тимур Фаткуллін молодший. Створений із любов’ю. Створений для любові,
– йдеться у дописі зіркової матусі.
На фотографіях малюк одягнений у білий костюмчик з яскравими орнаментами, втім, його обличчя поки що прикрите від публіки. А сама Валерія одягнула ніжну білу сукню та багато золотистих аксесуарів.
Валерія Гузема стала мамою / Фото з інстаграму ювеліра
Син Валерії Гуземи / Фото з інстаграму ювеліра
В інстаграм-сторіз чоловіка Тимура можна також побачити, як Валерію виписували із пологового. Поряд з ними було багато друзів, які привітали Тимура Фаткулліна Тимуровича з появою на світ.
Валерія Гузема народжувала у приватній клініці Києва / Фото з інстаграм-сторіз Тимура
Реакція мережі
Всього за кілька годин після публікації фотографій Валерію привітали понад 15 тисяч фанатів. Серед них було чимало зірок:
- Катя Осадча: "Вітаю!"
- Санта Дімопулос: "Валеріє, вітаю, моя дівчинко"
- Світлана Тарабарова: "З усього серця"
- Олена Кравець: "Вітаю вас, Валеріє! Насолоджуйтесь митями і вашим дивом"
- Віра Брежнєва: "Ооо! Вітаємо!!!"
- Алла Костромічева: "Вітаю! Кайф!"
- Катя Сільченко: "Щастя! Яке щастя, Валеріє!"
- Лілія Подкопаєва: "Валеріє, будьте здорові і щасливі!"
- Єлизавета Юрушева: "Вітаю! Це найбільше щастя на землі!"
Зазначимо, що про вагітність Валерії Гуземи стало відомо у березні 2021 року. Тоді вона перебувала на 21 тижні вагітності. Про роман зіркових батьків у мережі майже нічого невідомо. Коханий Тимур, судячи з фото в інстаграмі, працює пілотом.