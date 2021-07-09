Підсумки тижня: камінг-аут MELOVIN, одруження "Холостяка" і відкриття Каннського фестивалю

Минулий тиждень ряснів заголовками про скандальні події на фестивалі Atlas Weekend, чимало українських та закордонних зірок заявили про свої почуття, а на Лазуровому узбережжі Канн дебютували найкращі європейські фільми.

Atlas Weekend – у розпалі

Ось і повернувся після двох років перерви знаменитий музичний фестиваль Atlas Weekend. Торік подію скасували через пандемію коронавірусу, але цьогоріч на захід організатори запросили чимало зірок з України, країн СНД, зокрема і з Росії.

До слова Валерій Меладзе на Atlas Weekend: як пройшов виступ співака з країни-агресора та реакція мережі

Одним з представників російського шоу-бізнесу став Валерій Меладзе, участь якого на Atlas Weekend була заявлена ще на початку червня. Тоді фанати фестивалю були обурені участю російського виконавця, але організатори у коментарі 24 каналу зазначили, що приїзд Меладзе на Atlas Weekend – це всього лише реакція на великий суспільний запит серед українців.

Варто зазначити, що Валерій Меладзе ніколи публічно не коментував дії Росії-агресора на території України та уникав тему Кримського питання, відверто заявляючи, що не хоче їздити з концертами на півострів, аби потім не потрапити у "чорний список Мінкульту" в Україні. Втім, це не заперечує той факт, що Меладзе тісно дружить з російським оточенням, яке підтримує дії Кремля, а також нещодавно виступав у Білорусі, коли в той час у країні масово затримували опозиціонерів та мітингарів.

Не меншим скандалом відзначився і російський рок-гурт Wildways, соліст якого після виступу сказав "Боже, бережи царя", натякаючи на президента Росії Путіна. Сталось це на четвертий день фестивалю, 8 липня. Українські фанати миттєво відреагували на його фразу популярною піснею-кричалкою "Путін х**ло". Таку "композицію" музиканти ніяк не прокоментували, але досі незрозуміло, чому вони сказали свою скандальну фразу.

Wildways на Atlas Weekend: дивіться відео онлайн 18+

У перший день фестивалю, 5 липня, на глядачів Atlas Weekend чекала не менш шокуюча новина – MELOVIN здійснив камінг-аут прямо на сцені. Він заявив, що є бісексуалом, поцілувавши перед публікою і дівчину, і хлопця. Тому виконавець став першим представником українського шоу-бізнесу, який відкрито заявив про свою нетрадиційну орієнтацію. Реакція на вчинок MELOVIN була найрізноманітнішою – від схвалення зі сторони зірок та людей, так і до суцільного обурення. Деякі прихильники навіть почали підозрювати зірку у "хайпі". Момент камінг-ауту артиста "викинув" зі своєї телетрансляції канал М1, після цього пояснивши, що усі моменти виступу виконавців перед цим мають бути погоджені.

Тіна Кароль у свій перший день виступу на Atlas Weekend в ролі хедлайнера заходу теж встигла "впіймати хвилю хейту". Зірка виступила з вражаючим шоу, який радо зустріли шанувальники. Але кілька номерів за участю живого пітона глядачі прийняли з обуренням. На їхню думку, зірка надарма експлуатувала тварину заради власних цілей. Наразі ні організатори, ні зоозахисники, ні представники співачки не прокоментували інцидент.

Відкриття Каннського фестивалю

Не менш емоційно прийняли у Європі відкриття Каннського кінофестивалю. Він розпочався 6 липня і триватиме до 17 липня. Минулого року, як і багато інших подій, фестиваль скасували через пандемію, тому зірки та режисери радо зустріли кінозахід. Серед програми фестивалю цьогоріч презентують два українські фільми:

ігровий фільм режисера та сценариста Елі Ґраппа "Ольга" ;

; документальний фільм Сергія Лозниці "Бабин яр. Контекст".

Цікаво Як працює на Каннському фестивалі Український павільйон

Щодо червоної доріжки фестивалю, то там вже встигли покрасуватись перші зірки: Белла Хадід, Леоні Ганне, Кендіс Сванепул, Карла Бруні, Маріон Котіяр та інші.

Хто отримає головний приз фестивалю – дізнаємось вже за тиждень.

Пора весіль

Літом, зазвичай, чимало зірок затверджують свої стосунки перед державами, аби одразу відправитись у медовий місяць чи просто зібрати навколо себе найближчих людей в час відпусток. Тому стало відомо, що однією з таких є 51-річна співачка Гвен Стефані, яка таємно одружилась 3 липня. Зірка вийшла заміж за свого колегу – 45-річного кантрі-артиста Блейка Шелтона. Весілля відбулось у колі найближчих на ранчо кантрі-співака в Оклахомі. Пара зустрічалась 6 років. Артистка обрала для весілля 2 різних сукні від епатажної дизайнерки Віри Вонг.

Таємне весілля також влаштував український актор Тарас Цимбалюк. Він одружився з Тіною Антоненко після кількох років стосунків. Весілля пари також відбулось 3 липня, ймовірно, у Карпатах, звідки пара опублікувала чарівне спільно фото у халатах наречених. Тіна розповіла, що на святі також були лише найближчі родичі та друзі. Відомо, що пара познайомилась на зйомках кліпу Монатіка на трек "Вечность". Там дівчина працювала художницею з гриму. Цимбалюк освідчився своїй коханій у прямому ефірі шоу "Танці з зірками" у 2020 році.

Зірка 10 сезону шоу "Холостяк" Максим Михайлюк – вже не холостяк, адже 9 липня він таємно одружився в одному з київських РАЦСів зі своєю коханою – моделлю Дашою Хлистун. Пара близько року перебуває у стосунках та вже навіть встигла стати батьками – 4 місяці тому у дівчини народилась донечка, яку вони назвали Аріаною. Варто додати, що з переможницею "Холостяка" у Макса стосунки не склались – він розійшовся з Дашою Ульяновою через секс на проєкті з іншою дівчиною. Втім, Михайлюк досить швидко закрутив роман з Хлистун.



Макс Михайлюк з Дашею Хлистун і ведучою / Фото з інстаграму церемонімейстра Юлії

У Белли Хадід – новий роман

В однієї з найвідоміших моделей світу Белли Хадід з'явився новий залицяльник. Ним став артдиректор, який розробляє обкладинки альбомів для знаменитостей, – Марк Калман. Разом з ним зірка прилетіла на відпочинок у Канни, де красувалась на червоній доріжці. Зірка давно не афішувала жодних стосунків з чоловіками. Востаннє вона мала роман у 2019 році, коли вчергове "зійшлась" з канадським виконавцем The Weeknd. Щодо Марка Калмана, то він познайомився із Беллою завдяки спільним друзям. Їх вперше бачили разом за обідом на початку червня.



Белла Хадід з новим бойфрендом / Фото з інстаграму моделі