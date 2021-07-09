Виступ Меладзе на одному з наймасштабніших українських фестивалів Atlas Weekend обговорювали вже давно. Раніше організатори пояснили, що запросили артиста на численні прохання гостей.

Зверніть увагу Солісти ансамблю ЗСУ пішли з телешоу, в якому взяв участь Меладзе

Валерій Меладзе на Atlas Weekend

У Київ на Atlas Weekend приїхали тисячі людей з різних куточків України. Незважаючи на те, що солісти ЗСУ покинули телепроєкт, у якому артист брав участь, Українська Гельсінська спілка з прав людини виступила проти концерту Меладзе в Україні, він все-таки вийшов на головну сцену фестивалю.

Ба більше, російський співак на своєму концерті зібрав аншлаг. Здавалося б, що виконавця з країни-агресора взагалі б не мали впускати в Україну. Мало того, що він приїхав, десятки тисяч українців в унісон співали його хіти, а після закінчення концерту наполегливо викликали на біс. Виступ Валерія Меладзе продовжили ще на 20 хвилин.

Організатори побоювалися, що через запрошення російського співака можуть виникнути проблеми: заворушення, провокації тощо. Проте нічого з цього не було. Меладзе зустріли як рідного.

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Реакція мережі

На інстаграм-сторінці Atlas Weekend під дописом про виступ Меладзе користувачі мережі та гості фестивалю висловлюють своє захоплення від виступу.

"Найкраще, що було на цьому фестивалі! Легенда на віки!"

"Супер! Там були мої друзі. Неймовірна енергетика! Люди були в захваті та підспівували всі композиції!"

"Запросіть його й наступного року! Було круто!"

"Здійснилася моя мрія! Дякую!"

"Це було неймовірно!"



Коментарі під дописом про виступ Меладзе / Скриншот з інстаграму Atlas Weekend



Коментарі під дописом про виступ Меладзе / Скриншот з інстаграму Atlas Weekend

Проте багато людей зазначають, що ганебно запрошувати в Україну російських виконавців, які не визнають окупацію Криму та війну на Донбасі.

"Просто ганебно пускати на сцену фестивалю російських артистів, які підтримують Путіна. Atlas Weekend, де ваша громадянська позиція? Сьогодні він співає в Україні, а завтра буде тиснути руку Путіну!"

"Це просто жах та й годі".

"Ого, розчарована".

"Ганебний фестиваль".

"Який жах!"



Коментарі під дописом про виступ Меладзе / Скриншот з інстаграму Atlas Weekend



Коментарі під дописом про виступ Меладзе / Скриншот з інстаграму Atlas Weekend

Зазначимо, на позитивні коментарі представники фестивалю активно відповідають. А ось з користувачами, які висловлюють своє невдоволення, зв'язок не підтримують. Також багато негативних коментарів видаляють.

Політична позиція Валерія Меладзе