Виступ Меладзе на одному з наймасштабніших українських фестивалів Atlas Weekend обговорювали вже давно. Раніше організатори пояснили, що запросили артиста на численні прохання гостей.
Зверніть увагу Солісти ансамблю ЗСУ пішли з телешоу, в якому взяв участь Меладзе
Валерій Меладзе на Atlas Weekend
У Київ на Atlas Weekend приїхали тисячі людей з різних куточків України. Незважаючи на те, що солісти ЗСУ покинули телепроєкт, у якому артист брав участь, Українська Гельсінська спілка з прав людини виступила проти концерту Меладзе в Україні, він все-таки вийшов на головну сцену фестивалю.
Ба більше, російський співак на своєму концерті зібрав аншлаг. Здавалося б, що виконавця з країни-агресора взагалі б не мали впускати в Україну. Мало того, що він приїхав, десятки тисяч українців в унісон співали його хіти, а після закінчення концерту наполегливо викликали на біс. Виступ Валерія Меладзе продовжили ще на 20 хвилин.
Організатори побоювалися, що через запрошення російського співака можуть виникнути проблеми: заворушення, провокації тощо. Проте нічого з цього не було. Меладзе зустріли як рідного.
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Реакція мережі
На інстаграм-сторінці Atlas Weekend під дописом про виступ Меладзе користувачі мережі та гості фестивалю висловлюють своє захоплення від виступу.
- "Найкраще, що було на цьому фестивалі! Легенда на віки!"
- "Супер! Там були мої друзі. Неймовірна енергетика! Люди були в захваті та підспівували всі композиції!"
- "Запросіть його й наступного року! Було круто!"
- "Здійснилася моя мрія! Дякую!"
- "Це було неймовірно!"
Коментарі під дописом про виступ Меладзе / Скриншот з інстаграму Atlas Weekend
Коментарі під дописом про виступ Меладзе / Скриншот з інстаграму Atlas Weekend
Проте багато людей зазначають, що ганебно запрошувати в Україну російських виконавців, які не визнають окупацію Криму та війну на Донбасі.
- "Просто ганебно пускати на сцену фестивалю російських артистів, які підтримують Путіна. Atlas Weekend, де ваша громадянська позиція? Сьогодні він співає в Україні, а завтра буде тиснути руку Путіну!"
- "Це просто жах та й годі".
- "Ого, розчарована".
- "Ганебний фестиваль".
- "Який жах!"
Коментарі під дописом про виступ Меладзе / Скриншот з інстаграму Atlas Weekend
Коментарі під дописом про виступ Меладзе / Скриншот з інстаграму Atlas Weekend
Зазначимо, на позитивні коментарі представники фестивалю активно відповідають. А ось з користувачами, які висловлюють своє невдоволення, зв'язок не підтримують. Також багато негативних коментарів видаляють.
Політична позиція Валерія Меладзе
- Російський співак російського походження раніше порівнював "події 2014-го року на Донбасі" з "подіями в Грузії" у 2008 році.
- Меладзе ніколи не називав Росію агресором та не коментував війну на Донбасі.
- Раніше він не виступав в окупованому Криму та на Сході України, щоб "не потрапляти" у санкційні списки України.
- Останнім часом артист все частіше виступає з сольними концертами в нашій країні.
- Нещодавно він анонсував два масштабні концерти, які відбудуться у 2022 році в Києві та Одесі.